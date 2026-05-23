PSE apela a no "dejar pasar la oportunidad" del Mundial tras el "desconcertante amago de marcha atrás" de PNV

Jornada sobre movilidad del PSE-EE de Bizkaia, con la presencia de su secretario general, Mikel Torres, la diputada vizcaína Sonia Pérez Ezquerra y la concejal de Bilbao Nora Abete, entre otros. - PSE-EE DE BIZKAIA

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSE-EE en Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha considerado que no se puede "dejar pasar la oportunidad" de que Bilbao y San Sebastián sean sedes del Mundial de fútbol 2030 y, tras lamentar el "desconcertante amago de marcha atrás" del PNV, ha tendido la mano de su partido "para trabajar y apoyar la candidatura y que se haga realidad". "Si gobernamos juntos, tenemos que decidir juntos", ha subrayado.

Durante la clausura este sábado de unas jornadas sobre movilidad sostenible y transporte celebradas por el PSE-EE en Bilbao, Torres ha defendido que la capital vizcaína "tiene que ser sede del Mundial de 2030". "Euskadi en su conjunto tiene que responder con solvencia y con buen hacer al reto de que Bilbao y San Sebastián acojan partidos del Mundial", ha insistido tras las dudas expresadas por dirigentes institucionales del PNV sobre la conveniencia de mantener las candidaturas de estas dos capitales vascas.

En este sentido, ha advertido de que no se puede "dejar pasar esta oportunidad". Según ha indicado, "siempre ha sido un anhelo volver a tener en Bilbao, casi 50 años después, el Mundial de fútbol en nuestro territorio, en nuestro país, y dejar a Bilbao y a San Sebastián sin partidos del Mundial sería un golpe a la economía de las dos ciudades, un golpe a la hostelería, un golpe al comercio, un golpe a la imagen y al prestigio de Euskadi como una comunidad que siempre ha sabido hacer, que siempre ha sabido responder a estos grandes desafíos con éxito".

Por ello, ha tendido la mano del PSE-EE y de todos sus cargos públicos "en todas y cada una de las instituciones" en que gobierna con el PNV para, dentro de sus competencias, "estudiar, examinar, trabajar y apoyar en lo que haga falta, para que el proyecto del Mundial de Fútbol siga adelante y sea una realidad en Bilbao y Donostia".

"Si gobernamos juntos, tenemos que decidir juntos", ha apelado el vicelehendakari segundo, que ve "desconcertante este amago de marcha atrás de los responsables institucionales del PNV y de los cargos del partido" que, en su opinión, "no está justificado".

Para el secretario general de los socialistas vizcaínos, "renunciar al Mundial es colocarnos en una estrategia de negación que puede tener repercusiones más allá de esta cita, que nos puede situar en la lista de los que no se atrevieron y desincentivar" a otros organizadores de otros eventos.

EN LAS INSTITUCIONES

Si hay "dificultades", ha demandado "conocerlas con exactitud" y saber "qué es lo que ha cambiado de antes a ahora". "Y no lo queremos conocer a través de los medios de comunicación, queremos conocerlos a través de las competencias que tenemos todos y cada uno en las instituciones en las que cogobernamos", ha precisado.

En palabras de Mikel Torres, apostar por el Mundial "nos dará oportunidades de futuro, nos situará en el contexto internacional" como sucede con las Finales europeas de rugby que se celebran este fin de semana en Bilbao, la salida del Tour de Francia en 2023, la Final de la Europa League de fútbol del pasado año, el Campeonato de Europa de triatlón en 2022, y "otros tantos acontecimientos" deportivos o culturales de carácter mundial o europeo celebrados "con gran éxito".

"La mano de los Socialistas vascos está tendida para trabajar juntos y para superar dificultades que puedan existir, no dejemos perder esta oportunidad, y estemos a la altura de lo que nuestros ciudadanos esperan de nosotros", ha apelado.