El PSE defiende la continuidad de la Ponencia de Memoria como foro de "interlocución permanente"

Publicado 01/03/2019 18:27:24 CET

Destaca los "grandes acuerdos" logrados en dicho foro, pese a la "incapacidad" de EH Bildu para asumir la "injusticia" del terrorismo

VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE defenderá el próximo lunes, en la reunión que celebrará la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, la continuidad de este órgano como foro de "interlocución permanente" de los partidos con las víctimas y como espacio de "contraste" sobre las iniciativas en favor de "la memoria, verdad, justicia y reparación".

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha destacado, a través de un comunicado, que la posición de este grupo en esta materia es "clara", y que los socialistas quieren que la ponencia "siga trabajando".

Pastor ha asegurado que si alguna formación propone el "cierre" de este foro parlamentario, el PSE "se opondrá" a ello. A juicio del representante socialista, este grupo de trabajo está realizando un labor "fructífera" que "no puede perderse en el futuro".

"GRANDES ACUERDOS"

El parlamentario del PSE ha destacado que, en el último año, la ponencia ha logrado "grandes acuerdos" en materias como "el reconocimiento de determinadas víctimas, la búsqueda de los desaparecidos o al reconocimiento de los perseguidos".

Pastor ha recordado que el mandato parlamentario que en 2017 propició la creación de esta ponencia establecía el objetivo de "buscar los consensos más amplios posibles sobre materias pendientes tras el final de ETA, referidas a ésta u otras bandas terroristas y a las vulneraciones de derechos humanos que se dieron con la excusa del terrorismo".

Según ha explicado, "entre esos 'asuntos pendientes' se encuentra, de manera destacada, el reto de afrontar la convivencia futura". Pastor considera que en este aspecto se ha constatado "una posición compartida sobre que nunca más debe producirse un asesinato ni una amenaza para imponer un proyecto político ni por razón de ningún otro tipo".

"REPLANTEAMIENTO"

No obstante, ha lamentado que "no todos los grupos asumen" que estos comportamientos "nunca" debieron producirse. Pastor ha recordado que el PSE planteó el pasado mes de diciembre que si no se ha llegado a ese acuerdo básico, "sería necesario replantearse como objetivo acordar un texto que no superara los consensos ya alcanzados en cuanto a exigencia ética".

"No se trata de cambiar de mayorías, se trata de que no sean rebajadas ni diluidas las que ya han sido largamente trabajadas en relación a ETA y a otras formas de terrorismo y de vulneraciones de

derechos que se han producido en el contexto de la existencia de ETA", ha explicado.

El representante del PSE ha lamentado que dicha propuesta fuera "desoída" por la ponencia, que finalmente instó a los grupos a presentar un escrito final. Pastor ha señalado que la propuesta del PSE, dada a conocer el pasado 11 de enero, plantea "un pacto social" en el que se pretende implicar a "organizaciones de todo tipo".

Pastor, que ha recordado que en la ponencia se han planteado, además de su propuesta, un texto de EH Bildu y otro de la presidenta de este grupo de trabajo, ha lamentado que en el documento de la coalición exista una "carencia fundamental", consistente en "la ausencia del reconocimiento de la injusticia del daño

causado por ETA".

Esto, en su opinión, implica que el texto planteado por la presidenta, que intenta recoger aportaciones de todos los grupos, "se convierta en un esfuerzo que no alcanza el objetivo buscado de consenso de la ponencia".

Ante esta situación, Pastor ha asegurado no "entender" que la reunión de la ponencia del próximo lunes se plantee como "un todo o nada".

"Los socialistas seguiremos empeñados en trabajar para que

todos reconozcamos el daño injusto causado", ha afirmado. No obstante, ha alertado de que "constatada la incapacidad de EH

Bildu para avanzar por este camino", no se puede "obviar" que la ponencia "ha sido un éxito" a la hora de trabajar sobre "otros consensos".

El representante del PSE ha recordado que las víctimas demandan a los partidos políticos que no las "utilicen", por lo que ha asegurado que su grupo actuará en consecuencia. "Lo que sí haremos es seguir trabajando para que todos en este país digamos sin dobles lenguajes, sin excusas y sin matices, que matar, secuestrar, amenazar, perseguir, y torturar estuvo mal y fue profundamente injusto".

Pastor considera que esta ponencia es "un marco adecuado para propiciar" que esta reflexión sea asumida de forma "unánime", por lo que se ha comprometido a seguir trabajando para lograrlo.