PSE denuncia pintadas en sus sedes de Portugalete y Santurtzi y advierte de que "tampoco ahora lograrán callarnos"

Publicado 08/03/2018 14:08:36 CET

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del PSE-EE en Bizkaia ha denunciado la aparición de pintadas, en la que se califica a esta formación de "asesinos", y ha subrayado que, de igual modo que "no nos callaron en el pasado, tampoco lo van a lograr ahora".

En un comunicado, el PSE ha expresado su "rotunda condena" por los "ataques" contra las Casas del Pueblo de Portugalete y Santurzi, en cuyas fachadas han aparecido pintadas en las que se puede leer 'PSOE-PP asesinos. Agur eta ohore Xabi. Amnistia'. Las pintadas se han registrado dos días después del fallecimiento del preso de ETA Xabier Rey.

"No nos cansaremos de denunciar enérgicamente este tipo de actitudes antidemocráticas de unos cobardes cuyas acciones les desacreditan y hablan por sí mismas", han señalado desde el PSE-EE de Bizkaia.

Los socialistas han lamentado que "ya son innumerables las ocasiones en la que las Casas del Pueblo socialistas han sufrido ataques". "Siempre nos tendrán enfrente. Ante sus insultos, ataques y mentiras, nosotros seguiremos en nuestra tarea en favor del respeto y la democracia", han agregado.

De este modo, el PSE ha subrayado que "no nos callaron en el pasado, no lograron amedrentarnos y tampoco lo van a lograr ahora". "No dejan de ser unos vándalos que no conocen la palabra respeto", han concluido.