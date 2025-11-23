El PSE dice ocupar una "centralidad única" en Euskadi y reclama "un gran muro" porque las derechas "no se van a detener"

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha asegurado que su partido "ocupa una centralidad política única en Euskadi" y que deben hacer "un gran muro que haga que el Gobierno progresista liderado por el PSOE sea fuerte, porque la derecha y la ultraderecha no se van a detener".

Torres ha intervenido en el acto de homenaje de este domingo en Derio (Bizkaia) al fundador de las Juventudes Socialistas, Tomás Meabe, en un acto en el que también han participado el secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, y la presidenta del Comité Federal de Juventudes Socialistas de España, Elisa Marrero.

En su opinión, el PSE-EE ocupa "una centralidad política única en Euskadi" porque "combina una historia integradora, una ininterrumpida presencia institucional, una gran capacidad de pacto transversal y un discurso progresista que nos sitúa como garante de estabilidad y progreso".

Esa posición, ha insistido Torres, "parece que pone nerviosos" a PNV, EH Bildu, PP y Podemos, porque "la gente quiere vernos ahí y entiende que el Partido Socialista es el partido que está mejor colocado en esa posición".

Tras recordar que "ya llegará el momento de las elecciones", ha añadido que "en cada proceso electoral a lo largo de los últimos años la sociedad vasca con su voto nos otorga la credibilidad necesaria en un país que valora el autogobierno, pero también la seguridad y la gestión eficaz".

"UN GRAN MURO"

Según el secretario general de PSE-EE de Bizkaia, su partido tiene que "hacer un gran muro, un muro eficaz que haga que el Gobierno progresista liderado por el PSOE sea fuerte", ya que "la derecha y la ultraderecha no se van a detener".

Así, ha añadido, "hay que pararles con la fuerza democrática de los votos, erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia, como muy bien ha hecho nuestro presidente, Pedro Sánchez".

También ha recordado, "ahora que se cumplen 50 años desde la muerte del dictador", que los socialistas han tenido que soportar a lo largo de la historia a "fanáticos, intolerantes, fascistas, dictadores, torturadores y asesinos" que les han querido "callar", o que "han querido que desparecieran "de la faz de la tierra".

"Pese a ello, aquí estamos fuertes, unidos y dispuestos a seguir gobernando este país. A pesar de tener que convivir con un PP que no es capaz de aceptar la democracia parlamentaria cuando no son ellos quienes gobiernan, pero sí hacen uso de ella cuando tienen posibilidad de llegar al poder apoyados en VOX, a pesar de tener que convivir con un PP que optó por bendecir a la ultraderecha y les abrió las puertas de Gobiernos autonómicos y ayuntamientos, para propagar sus mensajes de odio", ha concluido Torres.