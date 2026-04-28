PSE dice que el optimismo de Esteban con el nuevo estatus "coincide" con su decisión de "seguir la estela de EH Bildu"

Imagen de Aitor Esteban generada con IA por el PSE - PSE

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha afirmado que el optimismo que ha mostrado este martes el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, sobre las conversaciones en torno al nuevo estatus "coincide" con la decisión de los jeltzales de "seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados" con los socialistas.

El líder del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado esta mañana que se ha avanzado en las conversaciones que mantienen jeltzales, EH Bildu y el PSE-EE de cara a acordar un nuevo estatus o reforma estatutaria, y ha destacado que hay "una base" para el consenso, aunque continúan debatiendo. "Hay opción", ha apostillado.

Estas declaraciones se han producido en un contexto delicado en las relaciones entre ambos socios en el Gobierno Vasco cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, que fija el uso del euskera en la administración, después de que las negociaciones entre ambos parecen haber encallado y se teste la disposición al acuerdo con EH Bildu.

Los socialistas vascos han replicado, en la red social X, a las manifestaciones de Aitor Esteban con la frase: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto", que acompañan con una foto del líder jeltzale arrojándose a una piscina.

El PSE-EE ha añadido que "habrá que celebrar el optimismo" de Esteban, "aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

"La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad", ha defendido el Partido Socialista, para asegurar que, "con estos ingredientes, será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".