PSE-EE de Bizkaia apuesta por reindustrializar el Territorio y la igualdad de oportunidades en todas las comarcas

Celebrará el sábado su X Congreso Ordinario bajo el lema "La política útil", que elegirá a la nueva Comisión Ejecutiva, liderada por Torres

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Bizkaia apuesta por promover una movilidad sostenible, reindustrializar Bizkaia de forma inclusiva, fortalecer la cohesión social y territorial garantizando la igualdad de oportunidades en todas las comarcas, así como por impulsar "una cultura plural, participativa y democrática, consolidar una Bizkaia para la juventud, y avanzar hacia una fiscalidad justa y progresiva".

Estos son algunos de los contenidos recogidos en la propuesta política que se debatirá en el X Congres Ordinario del PSE-EE de Bizkaia, que se celebrará este próximo sábado, bajo el lema "La política útil. Politika Erabilgarria", en el que se elegirá a la nueva Comisión Ejecutiva de la formación, con Mikel Torres como secretario general, que ya fue proclamado en el cargo el pasado mes de febrero, tras no presentarse candidatura alternativa.

En el encuentro participarán cerca de 200 delegados, que también elegirán a los miembros del Comité Provincial -máximo órgano entre Congresos-, y a los representantes vizcaínos del Comité Nacional y Federal, según han informado los socialistas vizcaínos.

El X Congreso comenzará con la acreditación de los asistentes, la intervención de la presidencia del Congreso y la presentación del informe de gestión de la Ejecutiva saliente, así como de las resoluciones política y orgánica y la votación de la nueva dirección.

La propuesta política de este Congreso establece una serie de compromisos de PSE-EE con la ciudadanía para lograr una Bizkaia "más justa, igualitaria y sostenible, apostando por una política comprometida, honesta y útil, que defienda la verdad frente a los populismos y ponga el foco en las personas y sus necesidades", según han destacado desde la formación socialista.

También se aboga por situar la igualdad entre mujeres y hombres como "un principio básico y transversal de la acción pública", así como por "prevenir y erradicar toda forma de violencia machista y desigualdad, garantizando la corresponsabilidad y la conciliación".

Asimismo, se apuesta por desarrollar planes de empleo que prioricen la formación y la inserción de jóvenes, mujeres y personas con mayores dificultades, fomentar la competitividad y la innovación en todos los sectores, alineando el empleo con la transición ecológica y digital, así como por fortalecer el sistema de cuidados para la infancia, las personas mayores y dependientes, "garantizando una atención digna y el apoyo a las familias cuidadoras", además de por combatir la soledad no deseada, con servicios sociales "de proximidad y una coordinación eficaz con el sistema sanitario".

PSE-EE de Bizkaia también apuesta para los próximos años por incrementar el parque de vivienda pública y social, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, regular los precios de alquiler en zonas tensionadas y promover la rehabilitación y regeneración urbana para evitar la especulación, así como "avanzar hacia la sostenibilidad y la transición ecológica, colocando la lucha contra el cambio climático en el centro de la toma de decisiones, apostando por una economía baja en carbono e impulsando las energías renovables, Comunidades Energéticas Locales y la reforestación con especies autóctonas".

Además, el compromiso socialista pasa por promover una movilidad sostenible, reindustrializar Bizkaia de forma inclusiva, fortalecer la cohesión social y territorial garantizando la igualdad de oportunidades en todas las comarcas, así como por impulsar "una cultura plural, participativa y democrática, consolidar una Bizkaia para la juventud, y avanzar hacia una fiscalidad justa y progresiva".

"Todo ello compromisos que representan nuestra convicción y responsabilidad con la ciudadanía. No son solo promesas, son el camino para una Bizkaia más justa, innovadora y solidaria. Porque el progreso no llega solo: se conquista con determinación, acción y un compromiso real con las personas. Porque sabemos que el futuro no se espera, se construye", se recoge en la propuesta política.

Tras la votación y la proclamación de los resultados para elegir a la Ejecutiva de los socialistas vizcaínos, se llevará a cabo el acto de clausura con la intervención del reelegido secretario general, Mikel Torres, el secretario general de JSE-EE en Bizkaia, Juan Romero, y los representantes de UGT y CC.OO. Euskadi, Raúl Arza y Loli García.