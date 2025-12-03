PSE-EE denuncia un cartel amenazante en Vitoria con la imagen de Eneko Andueza en una diana

Cartel aparecido en Vitoria - PSE-EE

VITORIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha condenado "de forma rotunda" la aparición de al menos un cartel amenazante en las proximidades del campus de Álava, en Vitoria, en el que puede verse, junto a otras, una imagen de su secretario general, Eneko Andueza, en una diana.

"Ningún gesto amenazante nos es extraño a los y las socialistas, que hemos afrontado con toda nuestra determinación momentos muy complicados, pero no queremos dejar pasar estos intentos burdos de normalizar la violencia", ha afirmado en un comunicado.

Tras apuntar que "las amenazas no son un juego" sino un "ataque a la pluralidad y la forma de expresión de los totalitarios", ha instado a los autores de las pintadas a "desistir". "No necesitamos alicientes para trabajar cada día con mas fuerza por una sociedad mejor, más justa y más libre", han concluido los socialistas vascos.