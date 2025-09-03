PSE-EE denuncia los discursos de odio promovidos por la derecha respecto a la llegada de personas malienses a Vitoria

La formación alavesa arranca el curso político con su ejecutiva provincial

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Álava ha denunciado "los discursos de odio promovidos por la derecha y la extrema derecha que buscan engañar, dividir y enfrentar a la ciudadanía", respecto a la llegada de personas malienses en situación de extrema vulnerabilidad durante este verano a Vitoria-Gasteiz.

La crisis de refugiados vivida en la capital alavesa ha sido uno de los temas analizados en el arranque de curso de la formación socialista con la reunión de la ejecutiva provincial de Álava de este miércoles, presidida por su secretario general, Javier Hurtado.

Tras recordar que las personas refugiadas huyen de sus países perseguidas por motivos de raza, género, religión u orientación sexual, y reivindicar que "tienen derecho a pedir asilo y a recibir una atención digna", el PSE alavés ha defendido "la necesidad de infraestructuras adecuadas que permitan una acogida ordenada y humana".

El partido político ha puesto en valor "la coordinación de las instituciones socialistas para dar respuestas reales a estos retos" y ha destacado el compromiso mostrado por Euskadi en la gestión solidaria y responsable del reparto de menores extranjeros, "un ejemplo del buen hacer de las instituciones vascas frente a quienes pretenden convertir la diversidad en un problema".

En el encuentro, la ejecutiva también ha abordado la grave situación humanitaria que atraviesa Gaza, donde "miles de personas inocentes sufren a diario las consecuencias del genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel y la violación de los derechos humanos más básicos".

Al respecto, los socialistas de Álava se han sumado a la condena que el Gobierno Vasco ha expresado a través de una declaración institucional y han reiterado que "la paz, el cumplimiento del derecho internacional y la defensa de la vida civil deben ser principios irrenunciables de cualquier sociedad democrática".

INSCRIPCIÓN FRANQUISTA

Además, en la ejecutiva provincial el PSE-EE de Álava ha criticado duramente la "irresponsable actitud" del alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García, del Partido Popular, en su decisión de mantener la inscripción 'Caídos por Dios y por España' en un edificio municipal, "a sabiendas de que contraviene la Ley 20/2022, de Memoria Democrática".

"Su negativa a retirar este vestigio franquista, argumentando con un frío "no molesta a nadie" y que "no lo quitará por propia iniciativa", pese a la vigencia legal que exige su supresión, pone de manifiesto un comportamiento totalmente alejado de los principios democráticos", ha denunciado.

La ejecutiva alavesa ha recordado que la denuncia pública de esta situación fue impulsada en primer lugar por la agrupación socialista de la Rioja Alavesa y, "frente a esta falta de compromiso con la legislación vigente", el PSE-EE de Álava ha reclamado "una rectificación urgente".

"No se trata de un mero anacronismo, sino de un símbolo autoritario y doloroso que remite a una etapa de represión y silencio impuesta por un régimen dictatorial. Que el alcalde actúe con tan flagrante insumisión a la ley no sólo es inaceptable, sino que va en contra del derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen todas las víctimas", han censurado los socialistas.

De la misma manera, el PSE de Álava ha recordado que en cualquier democracia es "indispensable el respeto a la memoria de todas las víctimas, sin excepciones ni equidistancias".

"No hay democracia sin memoria, ni un futuro en convivencia sin reconocimiento. Frente a quienes blanquean símbolos franquistas o miran hacia otro lado ante el dolor causado por el terrorismo, los socialistas defendemos con coherencia el recuerdo de todas las víctimas, la dignidad de sus familias y el derecho de nuestra sociedad a convivir en paz y libertad", ha promulgado.