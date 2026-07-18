PSE-EE de Gipuzkoa reivindica la prioridad social frente "a las soflamas nacionalistas y soberanistas" de PNV y EH Bildu

Clausura de las Jornadas de Formación organizadas por Juventudes Socialistas de Euskadi - PSE-EE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha reivindicado "la prioridad social frente a las soflamas nacionalistas y soberanistas" de PNV y EH Bildu que "dividen a la sociedad" y ha asegurado tanto estos dos partidos como PP y Vox "sitúan sus proyectos nacionales por delante de las necesidades reales de la ciudadanía".

José Ignacio Asensio ha realizado estas manifestaciones en Zarautz (Gipuzkoa) durante la clausura de las Jornadas de Formación organizadas por Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) junto a la Fundación Mario Onaindia, bajo el título "Libertad y Socialdemocracia".

En el transcurso del acto, el dirigente socialista ha asegurado que PP y Vox están "manoseando el término de libertad" y están potenciando los privilegios de unos pocos, la discriminación, la xenofobia y haciendo de la libertad un concepto de división de la sociedad.

"Los socialistas reivindicamos la libertad como igualdad y lo que tenemos que hacer es ahondar en esos conceptos de democracia. Nosotros lo que hacemos es política útil para los ciudadanos tanto en Euskadi como en España", ha afirmado.

Además, ha señalado que en Euskadi, "esa prioridad nacional también la están utilizando los nacionalistas" y, en este sentido, ha indicado que este domingo van a celebrar PNV y EH Bildu un acto en Bergara "para reivindicar el autogobierno vasco haciendo una interpretación interesada de la historia". En este sentido, ha recordado que, si algo tiene el autogobierno vasco, "es el consenso constitucional, estatutario y el de todos los vascos sin excepción".

PNV Y EH BILDU

"Lo que PNV y EH Bildu están buscando es una sociedad más dividida donde favorecer solo a unos pocos reivindicando la soberanía y derecho a decidir. Nosotros no vamos a estar ahí. Los socialistas vamos a estar, como siempre, en la política útil, en la que interesa a los ciudadanos", ha afirmado.

En este sentido, Asensio ha indicado que el derecho a decidir o la independencia "no está en ninguna encuesta como las prioridades de los vascos. Lo están la vivienda, la sanidad, la educación o la movilidad. Ahí es donde nos van a encontrar a los socialistas. Por tanto, más política útil y menos soflamas nacionalistas y soberanistas que dividen a la sociedad vasca", ha añadido.

Asensio ha asegurado que su partido representa un modelo político "alejado de la confrontación que promueven la derecha y la ultraderecha" y ha reivindicado su proyecto socialista como "la alternativa que sitúa las políticas sociales y la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía en el centro o de la acción política".

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), Gabriel Arrúe, ha asegurado que "es más necesario que nunca construir una sociedad más libre, más justa y más democrática en un tiempo marcado por la incertidumbre y los retrocesos en derechos y libertades".

Arrúe ha explicado que la libertad "no es un concepto sencillo" y no consiste únicamente "en poder hacer lo que cada uno quiera". "Eso es un enfoque erróneo. Porque la libertad necesita, para darse plenamente de las condiciones, materiales educativos y sociales que permitan a cada persona desarrollar su proyecto vital. Una libertad sin oportunidades es un privilegio; unas oportunidades sin libertad terminan convirtiéndose en tutela", ha añadido.

Por último, ha asegurado que "la socialdemocracia ha tratado históricamente de reconciliar ambas dimensiones, entendiendo que la igualdad no es el enemigo de la libertad, sino una de sus condiciones necesarias".