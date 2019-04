PSE-EE niega que haya vinculación entre el apoyo del PNV a los decretos sociales y las nuevas transferencias

Publicado 04/04/2019 9:33:57 CET

Reprocha a Casado que acuse al Gobierno de apoyarse en "proetarras" y cree que EH Bildu ha descubierto "la utilidad de las instituciones"

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha negado este jueves que haya vinculación entre el apoyo del PNV a los seis decretos sociales del Gobierno de Pedro Sánchez y las nuevas transferencias a Euskadi, y ha dicho a los jeltzales que no hace falta que estén siempre "achuchando" con los traspasos porque el Ejecutivo "ha apostado por el autogobierno, por Euskadi, es de fiar, y cumple su palabra y sus compromisos".

Además, ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que acuse al gabinete del PSOE de apoyarse en "proetarras", cuando los populares suman con EH Bildu, "un día sí y otro también", en el Parlamento Vasco para sacar iniciativas adelante, y considera que la coalición soberanista ha descubierto "la utilidad de las instituciones".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que no hay relación entre la aprobación por el PNV de los decretos de Sánchez y el anuncio de otras cuatro transferencias a Euskadi, sino que existe "una voluntad clara por parte del Gobierno de seguir avanzando en el autogobierno, reforzarlo y de sacar adelante todas las políticas sociales a las que se comprometió". "Es una cuestión de compromiso, de gestión y de estar trabajando hasta el último segundo", ha indicado.

El dirigente socialista ha destacado que la noticia no es que el PNV aprobó los decretos, sino que éstos fueron aprobados y "mejoran la vida de la gente". "Algunos colectivos los estaban esperando con ansiedad", ha indicado.

También ha puesto en valor que Euskadi pueda tener nuevas transferencias en unos días. "No es algo que se lleve trabajando en las últimas horas o segundos, sino desde el minuto uno en el que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", ha apuntado.

Tras insistir en la voluntad de los socialistas de realizar los traspasos, ha recordado que esto no se materializa "de un día para otro", sino que requiere de "un trabajo interno muy intenso". "Ayer se vieron los frutos de ese trabajo", ha apuntado.

EL PNV, "ACHUCHANDO"

Eneko Andueza ha subrayado que Sánchez, "en escasos diez meses, ha hecho mucho más que durante los ocho años del Gobierno de Mariano Rajoy". Además, ha afirmado que le sorprende "las prisas" del PNV "por achuchar" al Ejecutivo del PSOE en diez meses "que no han tenido durante los ocho años con Rajoy".

"Al final, se demuestra que este Gobierno ha apostado por el autogobierno, por Euskadi y, en definitiva, este Gobierno es de fiar, cumple su palabras y sus compromisos. Hace lo que dice", ha aseverado, para recomendar a los jeltzales que "estén más tranquilos" porque los socialistas "cumplen con su palabra".

"No hace falta estar continuamente achuchando, diciendo día sí y día también que esas transferencias tienen que venir a Euskadi, porque van a venir. Es el compromiso de Pedro Sánchez y se está cumpliendo. Por tanto, y tranquilidad, nosotros somos de fiar", ha reiterado.

Asimismo, cree que, cuando algunos hablan de "la agenda vasca", se refieren a "la agenda nacionalista" y, cuando los socialistas aluden a ella, es para "hablar de la agenda de todos los vascos, independientemente del sentido de su voto". Por ello, cree que la ciudadanía vasca tiene el 28A "la oportunidad de depositar la confianza en los socialistas".

ACUSACIONES DE PABLO CASADO

En respuesta a las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, que ha acusado a Pedro Sánchez de "abrazarse" a Arnaldo Otegi, "un proetarra", para aprobar los decretos del Gobierno, le ha recordado que lo "decisivo" es que haya un Ejecutivo socialista en Madrid porque, si no, estas medidas no habrían salido adelante.

Además, ha apuntado que en el Parlamento Vasco, "un día sí y día también, esos mismos votos que ellos califican como votos 'terroristas' les sirven para sacar algunas iniciativa adelante". "Creo que las palabras del señor Casado se descalifican por sí mismas. Además de no tener ningún sentido, ponen muy en evidencia la deriva a la que está sometido el PP de Pablo Casado", ha indicado.

Andueza ha dicho que, "cuando los votos del PP se unen a los de EH Bildu para tumbar unos Presupuestos no son unos votos de los 'filoetarras' los que provocan que unos Presupuestos no salgan adelante y, sin embargo, cuando hay cosas que salen adelante gracias, entre otros, a los votos de EH Bildu, resulta que este Gobierno se apoya en votos terroristas".

"No creo que tenga sentido. A mí no me cabe ninguna duda de que EH Bildu parece que por fin ha descubierto la utilidad que tienen las instituciones y que, haciendo política de verdad, se puede mejorar mucho la vida de los ciudadanos, dejando al margen obsesiones soberanistas que no nos llevan a nada", ha apuntado.

Por ello, les ha dado "la bienvenida a la política, a las instituciones y a una acción parlamentaria proactiva que permite sacar decretos como los de ayer adelante".