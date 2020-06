PSE pregunta si la propuesta de tripartito de izquierdas es para "hacer a Mendia Lehendakari"

Dice a la IA, sobre los ataques, que debe optar por si condena y apuesta por "una convivencia sólida" o se queda en la "media tinta del rechazo"

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha preguntado este miércoles a Elkarrekin Podemos y EH Bildu si su propuesta para formar un tripartito de izquierdas en Euskadi es para "hacer a Mendia Lehendakari". "Si es para hacer a Maddalen Iriarte Lehendakari, que no cuenten con nosotros", ha asegurado.

Además, ha interpelado a la formación soberanista sobre los ataques a sedes políticas, y le ha dicho que ella verá si opta por la condena y, de esta forma, demuestra su apuesta por "una convivencia sólida" o se queda en la "media tinta del rechazo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que Elkarrekin Podemos parece que solo tiene como discurso el del acuerdo de izquierdas en Euskadi, y le ha preguntado "qué propuestas tiene más allá de eso".

"Parece que lo único que llevan en su programa es un acuerdo EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos. A mí me gustaría preguntarles si ese ofrecimiento lo hacen para hacer Lehendakari a Maddalen Iriarte o a Idoia Mendia. Ante eso, le diría que, si es para hacer Lehendakari a Maddalen Iriarte, que no cuenten con nosotros", ha indicado.

Inmediatamente después, ha puesto sobre la mesa si estarían dispuestos a propiciar que Idoia Mendia fuera presidenta del Gobierno Vasco. "Mucho me temo que no. Creo que, en estos momentos, si la gente quiere que haya políticas progresistas, la única posibilidad de que las posiciones de izquierdas estén presentes en el próximo Ejecutivo vasco es que el PSE-EE forme parte en él con mayor respaldo", ha manifestado.

A su juicio, "la mejor manera de garantizar que en este país haya políticas de progreso, es que el PSE-EE esté presente en ese Gobierno, y para eso hay que votar al PSE-EE".

Preguntado por si, en caso de EH Bildu y Elkarrekin Podemos estuvieran dispuestos a aupar a Mendia a la Lehendakaritza habría un tripartito progresista, ha respondido que "no tiene que haber un acuerdo de izquierdas para que formen parte del Gobierno".

OFRECIMIENTO

"Pero, si el PSE-EE tuviera un extraordinario resultado, fuera la fuerza mayoritaria en este país y tuvieran la oportunidad de votarles, la pregunta es: ¿nos votarían a nosotros o no?. A mí me encantaría que Idoia fuera Lehendakari. Por tanto, ahí está el ofrecimiento, no para que entren a formar parte de un Gobierno, porque entiendo que las bases en estos momentos no son las adecuadas para que se produzca un tripartito de ese tipo", ha indicado.

En todo caso, ha repetido que le causa "curiosidad que un partido como Elkarrekin Podemos solo esté centrando su discurso en hablar de pactos" y ha afirmado que a la ciudadanía hay que ofrecerle un programa, las políticas que pretende desarrollar en la siguiente legislatura y no únicamente en hablar de pactos entre partidos para estar en un Gobierno".

"Creo que eso forma parte de lo que ellos tanto criticaban de la vieja política, que es la de conseguir sillones. Esto no se trata de formar gobiernos antes de que se celebren las elecciones, de lo que se trata es de hacer, primero, propuestas a la ciudadanía y, a partir de ahí, que la ciudadanía decida quién debe gobernar este país", ha aseverado.

Por ello, ha apuntado que "la única posibilidad de que las fuerzas de izquierdas estén presentes en el Gobierno Vasco es que el PSE-EE forme parte de él, con un respaldo fuerte de la ciudadanía".

ATAQUES

Sobre los ataques a sedes de partidos que se han sucedido en las últimas semanas, Eneko Andueza ha dicho que el último sabotaje fue el de la casa del pueblo de Altza (San Sebastián) y, en las últimas 24 horas, "se les ha empezado a gastar la pintura".

"Es una actitud absolutamente rechazable, condenable, impropia de los nuevos tiempos y no van a hacer que el PSOE ni el PSE-EE se doblegue a sus amenazas. En balde andan si pretenden que, a través de unas pintadas, cejemos en nuestro empeño de seguir caminando por el camino de la paz y una convivencia sólida en Euskadi", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que EH Bildu verá si condenan o no estos ataques. "Yo, como demócrata, siempre he condenado todo acto de violencia y no tengo ningún problema o prejuicio en hacerlo. La izquierda abertzale verá si quiere hacerlo o no, porque ello también iría en su beneficio, en tanto en cuanto se demuestra si firmemente quieren caminar sobre ese camino para conseguir una convivencia sólida en Euskadi, o se va a quedar en esa medida tinta del rechazo", ha indicado.

En su opinión, precisamente, "en la contundencia del rechazo a esos actos también se ve en qué posicionamiento está cada cual y también será para mayor beneficio o perjuicio de la izquierda abertzale".