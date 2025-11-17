PSE no aceptará ningún "vuelco" en los presupuestos y solo atenderá a propuestas "progresistas" de la oposición

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSE-EE Susana Corcuera ha advertido de que su grupo no aceptará ninguna propuesta de la oposición que implique "un vuelco" en la orientación de los presupuestos vascos, y de que tan solo atenderán planteamientos "que sean progresistas y mejoren la vida de la gente".

Corcuera, en declaraciones a los medios de comunicación tras las reuniones mantenidas por el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, con los grupos de la oposición en el marco de las negociaciones presupuestarias, ha recordado que las cuentas "cuentan con una mayoría suficiente", la del PSE y PNV, para ser aprobadas en el Parlamento Vasco, si bien ha afirmado que su grupo está "dispuesto a ampliar los acuerdos".

En todo caso, ha advertido de que esta voluntad de escuchar las propuestas de la oposición no significa que estén dispuestos a "llegar a acuerdos de cualquier manera", por lo que han establecido "una serie de criterios" en la negociación.

La primera de estas condiciones es que las propuestas que presenten los grupos de la oposición "estén dentro de la hoja de ruta" del acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE. "Esos son nuestros límites, nuestras líneas rojas, el acuerdo de gobierno y la hoja de ruta que nos hemos propuesto para llegar a los objetivos y compromisos que ahí están establecidos", ha manifestado.

ANALIZAR EL "ENCAJE"

A su vez, ha explicado que las propuestas de EH Bildu, PP y Sumar deben ser "creíbles y posibles". "Que nos digan para qué quieren esas propuestas, cuánto cuestan y cómo se financian", ha precisado. En este sentido, ha afirmado que su grupo analizará las peticiones que han trasladado este lunes los grupos de la oposición para analizar "qué posibilidades de encaje hay" para tratar de alcanzar un acuerdo.

Corcuera, en respuesta a la pregunta de si el PSE estaría dispuesto a llegar a un acuerdo presupuestario con el PP, ha recordado que su grupo y el PNV ya tienen una mayoría "suficiente" que garantiza la aprobación de las cuentas.

En este sentido, ha advertido de que no están dispuestos a aceptar de la oposición "ninguna propuesta" que implique "dar un vuelco" a los objetivos del programa de gobierno y a su plasmación en el proyecto presupuestario.

"Partiendo de ahí, atenderemos a propuestas que sean progresistas, que mejoren la vida de la gente", ha añadido, para advertir a continuación de que el PSE "no va a atender a intereses partidistas de uno o de otro lado".