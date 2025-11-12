Ptazeta y Kidd Voodoo se suman al cartel del Bigsound de Barakaldo (Bizkaia) los días 3 y 4 de julio

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ptazeta y Kidd Voodoo se sumarán al cartel del Bigsound de Barakaldo (Bizkaia), que se celebrará en el Recinto Ferial de Ansio durante los días 3 y 4 de julio del próximo año. En el festival también actuarán Myke Towers, Juan Magán, Omar Montes y Beret.

BigSound llegará a Barakaldo con una potente apuesta por la música mainstream y urbana, tras conquistar Valencia, Sevilla y Pontevedra. Se trata de la primera edición de este festival en Euskadi, según ha destacado el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, que cree que este evento supone "una enorme oportunidad de dinamización e impulso económico" para la ciudad.

En su primer avance, el festival confirmó nombres clave de la escena como Myke Towers -con su única fecha en Euskadi en 2026-, Juan Magán, Omar Montes, Beret, Nil Moliner, Veintiuno, Despistaos, Lucho RK, María Escarmiento, Samuraï, Mafalda Cardenal, Ben Yart, Inazio y Euskoprincess.

A este cartel, se suma ahora el artista chileno Kidd Voodoo, una de las voces más prometedoras del reguetón y el R&B en español. Con éxitos como Popola o Na Na Na, ha sido clave en el ascenso de la escena urbana chilena y promete un directo explosivo en su debut en Bigsound, tal como ha subrayado la organización.

Desde las Islas Canarias, la rapera Ptazeta se ha consolidado como una de las voces más potentes y reconocibles del panorama urbano en español. Con su estilo directo, letras empoderadas y un carisma arrollador, ha conquistado a millones de oyentes dentro y fuera del país.

Su colaboración con Bizarrap en Cri-Criminal marcó un antes y un después en su carrera, situándola en la primera línea del género. Con su álbum The Party en la Casa, ha demostrado una versatilidad que la lleva del trap al reguetón y al pop urbano con total naturalidad, firmando éxitos como Mami, Ponte Pal XXX o Tiki Taka.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas de la talla de Bizarrap, Villano Antillano, L-Gante, Lola Índigo, Lit Killah, Omar Montes, Juacko, Aitana y Emilia, y se ha convertido en una de las figuras más influyentes y versátiles de la música urbana en español.

Además, aún queda por anunciar un importante headliner internacional, así como nuevos nombres que se incorporarán en las próximas semanas para completar el cartel de esta primera edición en Barakaldo.