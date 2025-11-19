El Puente Bizkaia reanudará su servicio este jueves, a las tres de la tarde, tras cambiar 18 cables de sustentación

Archivo - Transbordador metálico en el que viajan personas en el Puente Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puente Bizkaia reanudará su servicio este jueves, a las tres de la tarde, tras concluir con éxito las obras realizadas en la instalación para la sustitución de sus 18 cables de sustentación, según han informado sus responsables.

En un comunicado, han expresado su agradecimiento por el "excelente desempeño y la magnífica coordinación entre los distintos equipos implicados", a quienes han felicitado "sinceramente".

El servicio se reanudará este 20 de noviembre, a las 15.00 horas, una vez se haya retirado todo el material empleado y se haya completado la limpieza de las instalaciones.