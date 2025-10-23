El Puente Colgante suspenderá su servicio del 3 al 22 de noviembre

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puente Colgante suspenderá su servicio de trasbordo de vehículos y pasajeros entre los días 3 y 22 de noviembre debido a las obras programadas para el cambio de los 18 cables que sustentan la barquilla.

"Se trata de una actuación de vital importancia para continuar ofreciendo un servicio seguro y de calidad, como hasta ahora", han explicado desde el Puente Bizkaia.

En principio, el servicio del trasbordador que une Portugalete y Getxo quedará suspendido desde el lunes 3 a las 6.00 horas y se reanudará el sábado 22 también a las 6.00 horas. No obstante, estas fechas podrían variar si se producen condiciones meteorológicas adversas.

El servicio de botes que cruza la ría ha sido informado de esta suspensión y se verá reforzado, de manera que trabajará simultáneamente con dos embarcaciones, de 6.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas los sábados y de 9.00 a 22.00 horas los domingos.

Asimismo, el Puente Bizkaia habilitará un servicio de minibús de domingo a viernes, que partirá a medianoche y a la una de la madrugada de Getxo y a las 0.30 horas y las 1.30 horas desde Portugalete. Para utilizar este servicio será obligatorio haber adquirido previamente el ticket en las expendedoras del Puente.

Las tiendas situadas en ambas márgenes permanecerán operativas, y será posible realizar la visita panorámica a la pasarela en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, aunque "teniendo siempre prioridad el equipo de trabajo encargado de las obras".