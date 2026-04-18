Las pymes de Bizkaia contarán con 4,2 millones de euros de subvenciones para impulsar su transición digital

Ayudas a la digitalización de la Diputación Foral de Bizkaia a pymes - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pymes de Bizkaia contarán con 4,2 millones de euros para impulsar su transición digital con la convocatoria de la Diputación Foral del programa de subvenciones Transición Digital 2026, línea de apoyo dirigida a reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del territorio a través de la digitalización de sus procesos, productos y modelos de negocio. Una de las principales novedades de este ejercicio es la ampliación hasta 120.000 euros la dotación máxima de los proyectos subvencionables, un avance que permitirá abordar iniciativas de mayor alcance e impacto.

La convocatoria cuenta este año con un presupuesto de 4,27 millones de euros y se articula a través de dos líneas de ayuda: una para proyectos de digitalización básica y otra para proyectos de digitalización avanzada.

Según ha informado la Diputación Foral, de este modo, "se da respuesta a las distintas realidades y grados de madurez tecnológica de las pymes de Bizkaia, facilitando que puedan avanzar en su transformación digital de manera progresiva y eficaz".

Tras seis convocatorias de este programa, la instición vizcaína cree que el tejido empresarial de Bizkaia "muestra un avance notorio en su madurez digital". El estudio La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia 2025, elaborado por barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, el 92,3% de las compañías del territorio utiliza ya una o más tecnologías digitales y, por primera vez, se equilibra el peso entre compañías en niveles básicos y avanzados de digitalización.

Para la Diputación, ese cambio de etapa refleja que lo que el tejido empresarial de Bizkaia "necesita es promover un salto hacia soluciones de mayor complejidad, integración e impacto". Por ello, uno de los objetivos de la convocatoria de 2026 de este programa es acompañar a las empresas en una digitalización más profunda, estratégica y vinculada a la mejora de su competitividad.

DOS LÍNEAS DE DIGITALIZACIÓN: BÁSICA Y AVANZADA

La línea de digitalización básica del Programa de Transición Digital focaliza las ayudas en empresas de entre 5 y 50 empleos. Para priorizar los proyectos que supongan un salto en la digitalización empresarial se limita la posibilidad de obtener subvención a una única vez cada cuatro años dentro de cada una de las ocho categorías de tecnologías de digitalización básica definidas en el decreto.

Por su parte, la línea de digitalización avanzada eleva hasta 120.000 euros el importe máximo del proyecto subvencionable e incorpora dentro de esa cobertura los gastos externos, internos y las inversiones asociadas al proyecto. Esta mejora busca reforzar la capacidad de las empresas para acometer iniciativas más ambiciosas y con mayor capacidad de transformación. Esta línea se dirige a empresas industriales y de servicios conexos con la industria, con plantillas de entre 5 y 250 personas.

El plazo de solicitud para la línea de digitalización básica permanecerá abierto desde el 4 de mayo hasta el 12 de junio de este año, mientras que el de la línea de digitalización avanzada se abrirá también el 4 de mayo y finalizará el 22 de mayo.

APOYO A 236 PROYECTOS EN 2025

Los resultados de la última edición reflejan la utilidad de esta herramienta de impulso a la digitalización como factor clave de competitividad de las pymes de Bizkaia, a juicio de la Diputación Foral de Bizkaia.

En 2025 la línea de digitalización básica recibió 292 solicitudes y apoyó 202 proyectos, mientras que la línea de digitalización avanzada registró 52 solicitudes y respaldó 34 iniciativas. En total, se impulsaron 236 proyectos. "Estos datos evidencian la demanda existente y la necesidad de seguir reforzando este tipo de apoyos públicos", ha asegurado la institución foral.

Por ello, ha defendido que la convocatoria de 2026 se alinea con la realidad de un tejido productivo "que ha consolidado su base tecnológica y empieza a orientarse hacia una digitalización más intensiva, integrada y de mayor valor añadido".

El programa se enmarca en el Plan de Ayudas para Empresas 2026 de 63 millones de euros con el que la Diputación Foral de Bizkaia refuerza su apoyo al tejido empresarial para acompañarlo en los grandes retos de transformación económica, tecnológica y competitiva.