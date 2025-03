El quinteto de viento Dolmen Ensemble inaugura la 'XIV edición del Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz' el 16 de marzo

La programación cuenta con ocho conciertos que se celebrarán los domingos, a las 12.00 horas, en el Conservatorio de Música Jesús Guridi

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El quinteto de viento Dolmen Ensemble inaugurará la 'XIV edición del Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz' el próximo 16 de marzo, dentro de una programación integrada por ocho conciertos que ofrecerán un recorrido por el repertorio musical desde el siglo XVI hasta la actualidad, con un enfoque particular en la música popular.

En la presentación, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha afirmado que el proyecto "busca enriquecer la programación musical de Vitoria-Gasteiz y dar visibilidad a los músicos locales, contribuyendo al desarrollo de nuevos proyectos".

"Ambos propósitos encajan con los objetivos recogidos en el nuevo 'Plan Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz' como apoyar el proceso creativo del talento emergente, reforzar el apoyo municipal al sector cultural y creativo local, e impulsar la exhibición de creaciones locales, entre otros", ha valorado.

Todos los conciertos tendrán lugar en el aula magna del Conservatorio de Música Jesús Guridi los domingos de marzo a octubre, a las 12.00 horas, y contarán con la dirección artística de Carlos Seco.

El ciclo arrancará el 16 de marzo con el quinteto de viento Dolmen Ensemble y continuará el 6 de abril de mano de la formación The New Old; el 18 de mayo, con la soprano Helene García Barrenetxea y el pianista Alaitz Artola; y el 25 de mayo con el concierto de 'Premiados del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Euskadi'.

Ya el 8 de junio, hay programado un concierto coral a cargo de Leioa Kantika Korala y Basilio Astúlez. El cartel discurre el 7 de septiembre con la actuación de Victoria Ensemble y Jon Mendiguchía; el 28 de septiembre con Trio Klavier y finalizará el 12 de octubre con un homenaje a Ravel de mano de Víctor Parra, Iván Casado y Alfonso Gómez.

ENTRADAS

Además, esta nueva edición mantiene el apartado 'Guridi Gazteak', que consiste en que cada concierto esté precedido de una breve actuación por parte del alumnado del Conservatorio, con el fin de fomentar "el relevo generacional a través de la programación de actuaciones de jóvenes solistas y propiciando su participación en grupos, junto a músicos y músicas experimentadas".

Los abonos (35 euros) y las entradas (7 euros) ya están disponibles en la web www.entradium.com y hasta una hora antes de cada concierto en el acceso al Conservatorio. Los estudiantes menores de 30 años y las personas desempleadas podrán acceder de forma gratuita.