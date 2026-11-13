El RACVN recomienda "precaución" al circular por la AP-68 a la altura del peaje de Altube por "atascos"

Peaje de Altube. - RACVN

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RACVN ha recomendado "precaución" al circular por la AP-68 entre Bilbao y Vitoria, a la altura del peaje de Altube, porque desde el pasado miércoles "se están registrando atascos".

En un comunicado, el RACVN ha señalado que la nueva gestión del peaje por parte de la Diputación foral de Álava y la de Bizkaia está "aún en fase de prueba y se están produciendo dificultades de pago a través del Via-T, que están provocando atascos en las inmediaciones del peaje".

Fruto de las retenciones, desde el RACVN se recomienda "reducir la velocidad en los kilómetros previos, se venga desde Bilbao o desde Vitoria, para evitar choques con otros vehículos" sobre todo en las filas donde se puede pagar a través del Vía-T, dado que este sistema de pago "está dando problemas a los usuarios".

Según han indicado desde el RACVN, "muchos conductores no consiguen validar el pago con el sistema de telepeaje y, por lo tanto, no se levanta la barrera para poder continuar con el recorrido", de forma que "se quedan bloqueados en la fila y se producen atascos en las inmediaciones".

Finalmente, desde el RACVN han indicado que el de Altube "no es el único peaje que está ocasionando problemas en la AP-68 por territorios vascos", ya que el peaje de Arrankudiaga, por ejemplo, correspondiente a la Salida 2 de la autopista AP-68 en Bizkaia, "también está sufriendo atascos".