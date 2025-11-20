El Rastrillo Infantil Solidario de Barakaldo destinará su recaudación a familias de menores con enfermedades hepáticas

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rastrillo Infantil Solidario de Barakaldo (Bizkaia), que se celebrará el próximo 29 de noviembre y reunirá a más de 550 niños de 3º y 4º de Primaria en Herriko Plaza vendiendo sus juguetes de segunda mano, destinará su recaudación a ayudar a familias de menores con enfermedades hepáticas.

Los centros educativos del municipio vizcaíno han vuelto a unirse para recoger juguetes usados, limpiarlos, empaquetarlos y ponerlos a la venta con el objetivo de colaborar, en esta ocasión, con HEPA, una asociación que ayuda a niños y niñas con enfermedades hepáticas y trasplantes hepáticos. La recaudación que el medio millar de escolares consiga con la venta se sus propios juguetes se convertirá en ayuda para esos niños y sus familias.

"Este Rastrillo Infantil es una de las actividades que mejor demuestra cómo somos en Barakaldo, un pueblo solidario donde trasladamos esos valores desde bien pequeños", ha destacado la concejala de Cultura, Nerea Cantero, que ha estado acompañada en la presentación del rastrillo solidario por Ana Díez, de la asociación Hepa.

Las AMPA de los centros escolares involucran cada año a más de 550 alumnos en esta actividad, "en la que toman conciencia de lo importante que es compartir y ayudar a aquellos que más lo necesitan", ha explicado Cantero, para destacar que "no hay municipio de Bizkaia donde se haga algo igual".

"Estamos muy orgullosos del alumnado barakaldés, de las AMPA que se implican en dar vida a esta actividad, de los centros educativos que participan y de los barakaldesas que año tras año se acercan al rastrillo y aportan su granito de arena", ha resaltado Cantero.

PROYECTO SOLIDARIO Y EDUCATIVO

El programa del Rastrillo Infantil Solidario tiene dos vertientes, la solidaria y la educativa, que se está desarrollando de la mano Hepa y que llegará a alrededor de 1.860 escolares de 3º y 4º de Primaria. Esta será la edición 23 del Rastrillo Infantil Solidario, que ha contado siempre con la colaboración de la BBK.

"A lo largo de estos años, hemos recaudado más de 400.000 euros, por lo que creo que los alumnos barakaldeses deberían estar completamente orgullosas", ha manifestado Cantero.