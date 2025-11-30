Reabierta la N-121-A tras el accidente entre un coche y un camión en Irún (Gipuzkoa)

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A en Irun (Gipuzkoa), que había permanecido cortada en ambos sentidos por un accidente entre un turismo y un camión, ha quedado reabierta al tráfico a las doce y media del mediodía, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido sobre las 8.05 horas en el punto kilométrico 72 de la citada carretera, en sentido Navarra, cuando, por causas que se desconocen, se ha producido la colisión.

Al lugar se han tenido que desplazar los bomberos para rescatar al conductor del turismo que ha sido trasladado al hospital Donostia. Como consecuencia del accidente, la carretera ha tenido que ser cortada en ambos sentidos para limpiar la calzada y se desviaba el tráfico por la carretera vieja.

Posteriormente, se ha abierto uno de los carriles y permanecía cortado el que circula en dirección a Irún, que finalmente se ha reabierto a las doce y media del mediodía.

Por otra parte, a las doce y cuarto se ha producido un accidente en la AP-68, en Zuia (Álava), cuando un vehículo se ha salido de la calzada. El siniestro no ha causado heridos pero a la una de la tarde permanecía cortado un carril derecho, sentido Bilbao,