La Real Sociedad dedica la Copa del Rey a sus miles de aficionados, por su "apoyo y cariño"

1079873.1.260.149.20260420210336 Celebración del triunfo de la Real Sociedad de la Copa del Rey en San Sebastián. - ARNAITZ RUBIO/EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha dedicado este lunes la Copa del Rey a su afición, a la que ha agradecido su "calor, apoyo y cariño" y cuya felicidad "no tiene precio", según ha reconocido el capitán del equipo, Mikel Oyarzabal en la celebración del triunfo esta tarde en San Sebastián ante miles de personas.

La comitiva del equipo txuri-urdin ha llegado en el autobús descapotable al Alderdi Eder donostiarra hacia las siete menos cuarto precedido de su mascota Txurdin, de una tamborrada infantil y una txaranga. Allí esperaban miles de aficionados con sus bufandas, banderas, ikurriñas, banderas de palestina y carteles en apoyo al equipo.

En el Palacio Consistorial los jugadores con la Copa han sido recibidos por el alcalde, Jon Insausti, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el lehendakari, Imanol Pradales. En la balconada del Ayuntamiento, además, aguardaban concejales de todos los grupos municipales, así como el primer teniente de diputado general, José Ignacio Asensio, y otros diputados forales.

Tras un aurresku de honor, Oyarzabal junto al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, han subido junto a las autoridades la Copa a la sala de recepciones del Consistorio. Desde la balconada de la misma los jugadores han saludado a la afición que coreaba el nombre del portero azpeitiarra Unai Marrero, uno de los grandes protagonistas de la final de Copa.

El primero en tomar la palabra ha sido el capitán txuri-urdin que ha confesado en euskara que es un "placer" ver la "felicidad" de los realzales y que estos días han sido "muy especiales". "Llevamos Sevilla en el corazón y esta Copa es muy bonita pero ver vuestra felicidad no tiene precio y nos quedamos con eso", ha afirmado.

El entrenador del club txuri-urdin, Pellegrino Matarazzo, se ha lanzado con su primer discurso en euskara pidiendo perdón por los posibles errores que haya cometido. El técnico de la Real ha señalado que "somos campeones". "Estamos haciendo este camino juntos" y "siento que esto solo es el principio", ha señalado. Así ha subrayado que "con vuestro apoyo los jugadores pueden conseguir cosas muy grandes". "Goazen erreala, goazen txapeldun", ha coreado.

Por su parte, Marrero ha señalado que "es un placer ver a todos los guipuzcoanos juntos a favor de la Real" y ha agradecido a los trabajadores del club txuri-urdin su dedicación. "Hemos pasado momentos malos y buenos que ahora toca celebrar", ha apuntado, para, a continuación, agraceder el "apoyo y cariño" a la afición. Por último, Orri Oskarsson ha cantado "por la mañana café, por la tarde ron...", versión realzale del tema de Bad Bunny que se ha hecho viral entre la afición txuri-urdin.

La fiesta continúa pasadas las ocho y media de la tarde con los jugadores animando a sus seguidores en el escenario colocado en el Alderdi Eder donostiarra.

RECORRIDO POR LA CIUDAD

Previamente, el autobús de los jugadores había partido pasadas las seis de la tarde del estadio de Anoeta. Con Oyarzabal en cabeza y la Copa presidiendo el frente del autobús, el equipo txurri urdin ha recibido, durante su recorrido, un baño de masas de las miles de personas que han visto el paso de la comitiva por las calles de la capital guipuzcoana.

Los jugadores de la Real Sociedad han saludado a los aficionados y han bailado y celebrado su victoria de camino al Ayuntamiento donostiarra. También se han sumado a los saltos y bailes, al ritmo de la música, los miembros del equipo técnico, con el entrenador Pelegrino Matarazzo a la cabeza.