La Real ofrece a la afición la Copa en su recorrido por Gipuzkoa hasta llegar a Zubieta, en San Sebastián

Mikel Oyarzabal con la Copa ganada en la final celebrada en Sevilla - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BILBAO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de la Real Sociedad han ofrecido a la afición la Copa que ganó este pasado sábado en la Cartuja de Sevilla, durante su recorrido desde el aeropuerto de Hondarribia hasta llegar a las instalaciones deportivas de Zubieta, en Donostia-San Sebastián.

Pasadas las dos de la tarde, aterrizaba el avión que les traía desde la capital andaluza, y allí, ante cientos de aficionados agolpados para recibirles, el capitán del equipo txuri urdin, Mikel Oyarzabal, les ha ofrecido la Copa.

Posteriormente, en el autobús, han realizado un recorrido por los municipios guipuzcoanos de Errenteria y Pasaia, para trasladarse después a Donostia-San Sebastián, pasando por los barrios de Herrera, Gros, Zurriola, y seguir por el Boulevard, La Concha, Zumalakarregi y avenida Tolosa, hasta llegar a Zubieta.

A su paso, la gente les jaleaba desde los arcenes de las carreteras y las aceras de la capital guipuzcoana. Una vez en sus instalaciones deportivas, ante cientos de aficionados, ha sido el presidente, Jokin Aperribay, el que ha bajado la Copa del autobús.

Los txuri-urdin se subirán este lunes a un autobús descapotable para desplazarse desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento, pasando por la Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard.

A las 19.00 horas está previsto la recepción oficial y los jugadores se asomarán a la balconada con la Copa para festejar la victoria con los aficionados.