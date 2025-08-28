La Real Sociedad traspasa al RCD Espanyol a Urko González de Zárate

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el RCD Espanyol han llegado a un acuerdo para el traspaso de Urko González de Zárate al conjunto perico, según ha informado el club txuri urdin.

El Club donostiarra ha agradecido al jugador "su compromiso, dedicación y profesionalidad" mostrada durante los años que ha permanecido en mismo, al tiempo que le ha deseado "lo mejor para su futuro personal y profesional".

Urko González de Zárate llegó a Zubieta en edad cadete, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri urdin. Fue ascendiendo categorías hasta debutar con el primer equipo en la temporada 20-21, en un partido en Anoeta ante el Real Madrid.

Desde entonces, el centrocampista ha defendido los colores realistas en 16 encuentros oficiales de LaLiga, Copa del Rey y Europa League.