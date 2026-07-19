Realizan pintadas contra España en Eibar y colocan una pancarta en Bilbao contra 'La Roja'

Pintadas en Eibar junto a la pantalla gigante instalada para ver el partido de España del Mundial de Fútbol - H. BILBAO

BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desconocidos han realizado pintadas contra España en la plaza de Eibar donde esta noche se podrá ver en una pantalla gigante el partido que disputará la selección española con Argentina en la final del Mundial de Fútbol, mientras que en Bilbao ha aparecido una pancarta, ya retirada, contra 'La Roja'.

En concreto, en la localidad de Eibar, de donde es natural Mikel Oyarzabal, jugador de la selección española, han aparecido diversas pintadas contra España en las paredes situadas junto a unas escaleras de la plaza Unzaga, además de alguna pancarta.

En esa plaza está ubicada la pantalla gigante que ha colocado el Ayuntamiento de la localidad para poder seguir el partido de España de esta noche y apoyar a su vecino Oyarzabal. En las pintadas se puede leer "Puta España" o "Espainolismoa borrokatu" (combatir el españolismo).

Además, en ese mismo punto también han puesto una pancarta en la que se puede leer "Inposiorik ez" (imposiciones, no) y "gazte langileok espainolismoari aurre egin" (Jóvenes trabajadores enfrentad al españolismo), junto a un dibujo del escudo de España tachado.

PANCARTA EN BILBAO

Por otra parte, en el Casco Viejo de Bilbao ha aparecido una pancarta escrita en inglés con un mensaje en contra de España y de la selección española, si bien a las seis de esta tarde ya había sido retirada y solo aparecían las cuerdas colgando.

En concreto, la pancarta, de grandes dimensiones, aparecía colgada, de lado a lado, de la calle Portal de Zamudio y, en la misma se podía leer "Fuck Spain! Fuck La Roja!" (Que se joda España, que se joda La Roja).