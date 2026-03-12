Reanudada la búsqueda del excalcalde de Ispaster, desaparecido en Mendexa (Bizkaia) cuando fue a pescar

Archivo - Helicóptero de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de emergencia han reanudado, a las nueve de la mañana de este jueves, el operativo de búsqueda para intentar localizar al excalde de Ispaster (Bizkaia), desaparecido en la localidad vizcaína de Mendexa cuando fue a pescar lapas.

Según han informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, el pescador, de 82 años de edad, se encontraba desempeñando su actividad durante la noche de este pasado martes cuando se le perdió la pista. La familia alertó a la Ertzaintza de que no habría regresado a casa.

Agentes de la Policía vasca activaron la búsqueda, con el apoyo de un helicóptero y drones UVR, a los que se sumaron otros efectivos de emergencias. El rastreo prosiguió durante el miércoles y se ha vuelto a activar este jueves sin que, por el momento, se haya localizado al desaparecido.