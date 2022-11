La rebaja del 50% de las tarifas del transporte público aumenta el 31% las solicitudes de tarjetas Mugi en Gipuzkoa

Romero cree que "sería coherente y apreciable" por parte del Gobierno central que hubiera ayudas al transporte público "que no es Renfe"

SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rebaja del 50% de las tarifas puesta en marcha por la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) ha impulsado la recuperación del uso del transporte público desde el inicio de la pandemia, lo que se ha traducido en la solicitud de 14.231 tarjetas Mugi en septiembre y supone un incremento del 31,8% sobre el mismo periodo de 2021, superando además el número de peticiones del mismo mes en 2019.

La presidenta de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y diputada foral de Movilidad, Rafaela Romero, ha comparecido junto a Eluska Renedo, directora de la ATTG, para dar cuenta de los datos de evolución del sistema de transporte público en Gipuzkoa a lo largo del presente año 2022.

Según han destacado, las causas principales de este repunte del uso del servicio señalan a "la buena calidad del servicio, por un lado, y por otro, a los descuentos especiales aprobados en agosto por la ATTG y en vigor desde el pasado 1 de septiembre, aplicables a su vez sobre los descuentos que Mugi ya ofrecía a las personas usuarias con base en los conceptos de progresividad, bonificación, zonificación e intermodalidad".

Romero ha recordado que Gipuzkoa es "el único territorio en Euskadi que cuenta con un billete único con integración tarifaria con descuentos progresivos por uso" y ha resaltado que los descuentos especiales han llevado al sistema tarifario Mugi a "alcanzar profundos niveles de equidad y justicia social".

En su intervención, la diputada foral ha destacado la cifra récord de "14.231 solicitudes de tarjetas Mugi este pasado septiembre", una cifra que "aumenta en casi un 32% las solicitudes que se hicieron en el mismo mes del pasado año 2021, y un número de solicitudes que supera también la cifra más alta hasta la fecha de solicitudes, 12.077, que es la que se dio en 2019".

Asimismo, ha detallado que se han realizado 5,3 millones de viajes con Mugi en octubre, segundo mes con los descuentos especiales en vigor, "gracias a los cuales las personas usuarias necesitan ahora acometer la mitad de recargas en sus tarjetas para acceder a las mismas prestaciones".

Como consecuencia de la aplicación de la rebaja de las tarifas Mugi en un 50%, en el primer tramo (de 1 a 20 viajes) el descuento general del 48% sobre el precio ordinario del billete aumenta hasta un 74%. En el Segundo tramo (de 21 a 50 desplazamientos), el descuento general pasa del 58% al 79 % y, por último, en el tercer tramo, (51 viajes o más), el porcentaje de ahorro aumenta al 95% con la rebaja del 50% vigente.

En cuanto al acumulado de viajeros del sistema Mugi en la panorámica anual hasta el mes de octubre, Romero ha apuntado que "sitúa las cifras de uso más cerca de la época prepandemia". Así, en 2019 se habían contabilizado hasta el mes de octubre casi 62 millones de viajes, mientras el pasado 31 de octubre la cifra estaba cerca de los 57 millones.

AUMENTO DE VIAJES

Los principales operadores han experimentado un "claro aumento" de viajes con la tarjeta Mugi respecto a los meses de septiembre y octubre de años anteriores. En octubre, en Lurraldebus se ha incrementado el número de viajes desde los 1.621.706 de 2021 hasta los 1.852.248 del presente año.

El urbano de Irun ha aumentado en más de 26.000 desplazamientos, al pasar de 107.311 a 133.575. En Dbus se han registrado 2.033.075 frente a los 1.793.709 viajes de 2021. Euskotren también refleja números al alza en más de 175.000 desplazamientos, pasando de 921.501 a 1.096.640 en este 2022.

Renfe es el único operador en el que se reduce el número de viajes con la tarjeta Mugi, pasando de 113.926 en 2021 a 50.654 en 2022. En este caso, según ha señalado la diputada, "la implantación del bono gratuito explica este descenso".

Rafaela Romero ha resaltado que "lejos de descender en usos al convivir con el título propio de Renfe, que es gratuito, la Mugi ha crecido, y lo ha hecho con rotundidad y en aquellos lugares de Gipuzkoa donde podría haberse dado un desplazamiento de personas usuarias del sistema de tarifas de Mugi a la gratuidad, este no se ha producido".

Asimismo, ha apuntado que el análisis de los datos y comportamientos de los últimos dos meses revela un incremento de pasajeros en las líneas San Sebastián - Vitoria (DO02) en días laborales, así como en las líneas San Sebastián - Bilbao (DO01), en este caso con especial actividad durante los domingos.

Comparativamente con los meses de septiembre y octubre de 2019, el incremento de uso es superior en un 120% en la línea DO02 y en un 110% en la DO0. Así, la línea DO01, que conecta San Sebastián con Bilbao, ha registrado 94.607 usuarios en octubre, y un total de 87.608 en septiembre. Mientras, la DO02, que une la capital guipuzcoana con Vitoria, ha registrado 37.195 pasajeros en octubre y 35.287 en septiembre.

MANTENIMIENTO DE LOS DESCUENTOS

Preguntada por el mantenimiento de los descuentos del 50% el próximo año, Rafaela Romero ha explicado que en la Asamblea de la ATTG la Diputación "ha propuesto y va a defender que se mantengan". Además, ha explicado que "sí hay dinero para afrontar" por parte de la institución foral "en la parte que le corresponde ese importante esfuerzo, en la partida del Departamento de Movilidad de 12 millones de euros.

En esa línea, ha puntualizado que "las tarifas en Gipuzkoa no se deciden en el Consejo de Diputados, se deciden en la ATTG" y ha señalado que la citada propuesta "se está debatiendo con el resto de administraciones que tienen que votar, que son el Gobierno Vasco y los ayuntamientos".

A su juicio, "sería aconsejable que fuéramos, como hemos sido durante el primer cuatrimestre, con una coherencia, un mensaje parecido, porque somos tres territorios pero también un país". No obstante, ha incidido que existen "sistemas diferentes". "El nuestro es un billete único de acuerdo a los usos y la renta, con bonificaciones sociales y transbordos gratuitos, eso no existe en Bizkaia y en Álava todavía tampoco", ha precisado.

"Cuando toca hacerlo con voluntad política propia y recusos propios se decide en cada territorio. No me voy a meter en los problemas que hayan podido surgir para la implementación o continuación de este descuento en otros territorios", ha afirmado.

Con respecto a lo que pueda hacer el Gobierno de España, ha sostenido que "la coherencia en política es un valor añadido". "Si tú has hecho una política de descuentos gratuitos para la línea de Renfe, sería coherente y apreciable que hubiera unas ayudas por parte de otras administraciones al transporte público que no es Renfe, que no es titularidad del Estado", ha considerado.

Asimismo, ha remarcado que "las competencias no están para reclamarlas y reivindicarlas, están apara ejercerlas". Por ello, ha defendido que si las instituciones cuentan con la competencia deben "poner la voluntad política y los recursos para poder servir a los ciudadanos" y, según ha dicho, "si luego vienen las ayudas, pues muchísimo mejor".