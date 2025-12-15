La recaudación acumulada en Gipuzkoa aumenta un 11,2% hasta noviembre y alcanza los 5.925 millones de euros

SAN SEBASTIÁN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en Gipuzkoa ha experimentado un incremento del 11,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. En total se han recaudado 5.925 millones de euros hasta noviembre, 598 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos íntegros han aumentado un 7,3% y las devoluciones han disminuido un 5,1%. La recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado el 9,4%, la de los impuestos indirectos el 12,3% y la de los ajustes con el Estado el 17,6%, según ha informado la Hacienda foral guipuzcoana.

La evolución positiva registrada hasta noviembre se explica por el incremento de los ingresos en las retenciones sobre rendimientos del trabajo, las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario, el IVA y los impuestos especiales y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

Por otra parte, entre los factores que han tenido un impacto negativo en la recaudación acumulada hasta noviembre, están la disminución de las retenciones sobre ganancias patrimoniales y el aumento de las devoluciones por el impuesto sobre sociedades.

Por tributos, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las retenciones sobre rendimientos de trabajo han aumentado un 6,2%, esto es 133,2 millones de euros de incremento con relación al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos por cuota diferencial neta de IRPF han aumentado 13,1 millones de euros, y las devoluciones han disminuido 144,3 millones; por lo tanto, la recaudación líquida ha aumentado 157,4 millones de euros hasta noviembre, en relación con el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta todos los componentes, la recaudación líquida del IRPF ha aumentado el 12,8%, lo que supone 274,3 millones de incremento.

SOCIEDADES

Respecto al Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por cuota diferencial neta han disminuido en 42,2 millones hasta noviembre en relación con el mismo periodo de 2024. Esta variación tiene dos componentes ya que, por un lado, los ingresos brutos han disminuido en 1,3 millones, y por otro, las devoluciones han aumentado 40,9 millones.

En referencia al IVA de gestión propia, la recaudación acumulada del IVA, respecto al año anterior, ha aumentado el 14,5%, lo que supone 191,4 millones de euros de incremento en la recaudación. En este apartado, los ingresos del territorio de Gipuzkoa han aumentado 119,6 millones de euros (+6,9%), las devoluciones 17,6 millones (+2,1%) y los ajustes interterritoriales 89,4 millones (+21,5%).

En el caso de los impuestos especiales, la recaudación por el impuesto sobre las labores del tabaco ha aumentado el 5,6%, esto es, 7,1 millones más. La recaudación por el impuesto sobre la electricidad ha aumentado el 53%, 7,3 millones de incremento respecto al año anterior, por las modificaciones normativas aprobadas.

Finalmente, en el apartado de los ajustes con el Estado la recaudación acumulada respecto al año anterior ha aumentado en 79,4 millones en IVA y ha mejorado en 13,1 millones en impuestos especiales. De los ajustes con el Estado destaca el incremento del ajuste por IVA de las importaciones en 52,9 millones, y la disminución del importe pagado por la liquidación del año anterior por ajuste de hidrocarburos en 17,2 millones.