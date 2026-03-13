La recaudación acumulada en Gipuzkoa en los dos primeros meses del año aumenta un 10% y alcanza los 1.201 millones

Sede de la Hacienda Foral de Gipuzkoa - DFG

SAN SEBASTIÁN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en Gipuzkoa ha experimentado un incremento en los primerso meses de 2026 del 10,1% en relación con el mismo periodo del año anterior. En total se han recaudado 1.021 millones de euros hasta febrero, 93 millones más.

Los ingresos íntegros han aumentado un 8,2% y las devoluciones han disminuido un 18,0%. La recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado el 9,5% y la de los impuestos indirectos el 11,1%, según ha informado la Hacienda foral guipuzcoana.

La evolución positiva registrada hasta febrero se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos en el IVA, las retenciones sobre rendimientos del trabajo, las retenciones sobre ganancias patrimoniales y las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario.

Por otra parte, entre los factores que han tenido un impacto negativo en la recaudación acumulada hasta febrero están el aumento de las devoluciones de la cuota diferencial de Sociedades.

Por tributos, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las retenciones sobre rendimientos de trabajo han aumentado un 5,4%, esto es 25,8 millones de euros de incremento con relación al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos por cuota diferencial neta de IRPF han aumentado 7,6 millones de euros, en este apartado cabe tener en cuenta que los ingresos de campaña se contabilizan en julio y noviembre, y que la mayor parte de las devoluciones de la campaña se materializan entre abril y junio. Teniendo en cuenta todos los componentes, la recaudación líquida del IRPF ha aumentado el 7,4%, lo que supone 38,6 millones de incremento.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por cuota diferencial neta han disminuido en 7,6 millones hasta febrero en relación con el mismo periodo de 2025. Esta variación tiene dos componentes: por un lado, los ingresos brutos han disminuido 0,3 millones; y por otro, las devoluciones han aumentado 7,3 millones de euros.

Desde la Hacienda guipuzcoana han señalado que hay que tener en cuenta que los ingresos de campaña se contabilizarán en agosto, y que las solicitudes de devolución de campaña se materializan al final del año. Asimismo, los pagos fraccionados se contabilizarán en mayo, noviembre y diciembre.

En referencia al IVA de gestión propia, la recaudación acumulada del IVA, en términos interanuales, ha aumentado el 11,5%, es decir, ha habido 35,6 millones de euros de incremento en la recaudación. En este apartado, los ingresos del territorio de Gipuzkoa han aumentado 23,2 millones de euros (+6,5%), las devoluciones han disminuido 12,3 millones (-23,9%).