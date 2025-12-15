La recaudación de la Hacienda vizcaína se eleva a 10.027,3 millones hasta noviembre, un aumento del 10,9%

Palacio foral de la Diputación de Bizkaia en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por tributos concertados hasta noviembre ha alcanzado la cifra de 10.027,3 millones de euros, cantidad que incrementa en 985 millones la obtenida en el mismo periodo de 2024, lo que supone una subida del 10,9%.

Según ha informado la Hacienda foral en un comunicado, este dato de recaudación representa el 98,5% del presupuesto de ingresos tributarios de todo el ejercicio 2025 (10.182,3 millones de euros).

La imposición directa, según ha apuntado, continúa con el "buen comportamiento" de los meses anteriores y aporta 5.403,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,6% (472,9 millones de euros) con respecto a noviembre del año pasado. En este capítulo, el IRPF crece en su conjunto un 15,4%, situándose en los 3.953,1 millones de euros.

Además de la incidencia de las devoluciones a mutualistas por ejercicios no prescritos, realizadas en 2024, que reflejan una diferencia de 262,6 millones en el importe devuelto, destaca el crecimiento de 229,2 millones en las retenciones de trabajo (+6,6%) y el de las retenciones del capital mobiliario en 10,7 millones de euros (+5,6%).

En cambio, desciende la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades (-15,8%), concretamente, 185,4 millones de euros con respecto a 2024, en la línea de meses anteriores.

Por su parte, el Impuesto de Patrimonio crece un 22,7% (22,2 millones), el de Sucesiones y Donaciones un 64,6% (47,2 millones) y el de la Renta de Personas no Residentes un 5,6% (6,9 millones de euros).

La recaudación por imposición indirecta suma 3.639,2 millones de euros, cantidad un 11,6% mayor que la obtenida en el mismo periodo de 2024. En este capítulo, el IVA de gestión propia se ha incrementado un 16,8% (436,8 millones).

De igual manera, el Impuesto de la Electricidad sube un 55,4% (11,1 millones), también lo hacen el Impuesto de Hidrocarburos (+3,6%), el de las Labores del Tabaco (+7,9%), el Impuesto sobre las Primas de Seguro (+6,8%) y el de Actividades de Juego (+20,0%).

En la senda negativa se sitúan el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (-37,8%), el Impuesto Especial sobre Alcoholes (-12,0 %) o el de la Cerveza (-25,8%).

Dado que este mes no se han producido ajustes a la recaudación entre las Haciendas Forales, de manera que se mantienen los importes abonados hasta el mes anterior, que han supuesto un pago por parte de Bizkaia de 1.038,0 millones, distribuido entre Álava (188,4 millones) y Gipuzkoa (849,6 millones).

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 59.0 millones de euros, lo que representa un 8,6% menos que en el mismo periodo de 2024. De este modo, el total de Tributos Concertados de Gestión Propia asciende a 9.101,7 millones de euros, creciendo un 10,3%.

A la Gestión propia hay que añadirle los ajustes con el Estado por IVA (1.069,8 millones), por Especiales (-144,6 millones) y por Gases Fluorados de Efecto Invernadero (0,3 millones) correspondientes a los tres primeros trimestres del año, ya contabilizados en el mes de octubre.