La recaudación por tributos concertados hasta agosto crece un 2,7% en Bizkaia y alcanza los 6.831 millones

Archivo - La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, presenta la campaña de Renta 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La recaudación por tributos concertados hasta agosto crece un 2,7% en Bizkaia y alcanza la cifra de 6.831 millones de euros, cantidad que incrementa en 182,6 millones la obtenida en el mismo periodo de 2025, según ha informado la Diputación foral en un comunicado.

El incrementó en 182,6 millones sobre el pasado ejercicio de 2025 implica una subida del 2,7% y este dato de recaudación supone el 62,7% del presupuesto de ingresos tributarios de todo el ejercicio 2026, un total de 10.891 millones de euros.

La imposición directa mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del 6,6%, mientras que la indirecta registra una ligera caída del 1,9%. Por su parte, las tasas y otros ingresos crecen un 18,1%.

La imposición directa continúa con el buen comportamiento de los meses anteriores, aporta 3.846,9 millones de euros y crece en 238,6 millones de euros con respecto al mismo periodo del pasado año, lo que supone el citado incremento del 6,6%.

CAMPAÑA DEL IRPF

El dato refleja el resultado positivo de la campaña de IRPF, cuya cuota diferencial crece un 17,2%, y la del Impuesto sobre Patrimonio, que lo hace un 20,7%.

En cuanto a las retenciones, siguen presentando datos positivos las de trabajo (+4,8%), las de capital inmobiliario (+2,9 %) y, sobre todo, las de ganancias patrimoniales que se han incrementado en un 65,4%.

En el lado negativo se sitúan las retenciones sobre el capital mobiliario que vuelven a caer, en este caso un 4,4%, mientras que las de premios han obtenido 6,8 millones frente a los 42,6 millones recaudados el ejercicio anterior.

Con estas cifras el IRPF en su conjunto crece un 5,4% (+141,8 millones de euros), mientras que el de Sociedades, cuya cuota diferencial se incrementa un 11,1%, tras la presentación de las cuotas a ingresar en la campaña del impuesto, lo ha hecho en un 12,1% (+79,4 millones).

La institución foral ha explicado que además de todo lo anterior, completan los datos positivos en la imposición directa el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (+3,8 %), el Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito (+4,6 %) y el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (+33,3 %).

Mientras tanto, sigue cayendo un 10,3% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica (-20,1%), que sigue afectado por las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de Oriente Medio.

CAÍDA DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA

Por lo que respecta a la imposición indirecta, hasta el mes de agosto se han recaudado 2.361,5 millones de euros, 44,7 millones menos que en 2025, lo que representa una caída en la recaudación del 1,9%. De este modo se mantiene el descenso de los impuestos afectados por las medidas contra las crisis, tanto el IVA (-3,3%), como el de Hidrocarburos (-14,2 %) y el Impuesto sobre la Electricidad (-22%).

En el mes de agosto también se ha registrado una caída del Impuesto sobre la Cerveza (-3,1 %) y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (-2,8 %).

En cambio, presentan cifras positivas el Impuesto sobre el Alcohol (+2,4 %), el Impuesto al Tabaco (+2,7%), el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (+28,3 %), el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (+12,1%), el de Primas de seguro (+5,3 %) o el de Actividades de Juego (+20,9 %).

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 52,1 millones de euros, cifra superior en 7,9 millones de euros a la del mismo periodo de 2025, con una caída de las Tasas de Juego del 0,8%, que se compensa por la positiva evolución de los recargos de apremio (+50,3 %) y de los intereses de demora (+31,3 %).

Este mes no se han producido flujos derivados de ajustes ni internos entre las Diputaciones ni en relación con el Estado, por lo que se mantienen los importes señalados en el mes de julio, lo que supone que el Total de Tributos Concertados de Gestión Propia, crezca hasta agosto un 3,3 % y el total de tributos concertados lo haga el 2,7%.