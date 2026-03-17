La recaudación de tributos concertados hasta febrero asciende a 2.263,7 millones en Bizkaia, un 2,7% menos interanual

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por tributos concertados hasta febrero en Bizkaia ha alcanzado la cifra de 2.263,7 millones de euros, 62 millones menos que los obtenidos en el mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso del 2,7%.

Hasta febrero, el Territorio lleva ya recaudado el 20,8% del total presupuestado para 2026, que asciende a 10.891 millones de euros, según ha informado el Departamento de Hacienda.

Según ha indicado, la evolución de las distintas figuras tributarias ha sido "poco homogénea", por lo que ha argumentado que las cifras "deben observarse con la necesaria cautela, a la espera de que, una vez avanzado el año, muestren con más claridad su previsible evolución".

En ese sentido, ha recordado que hasta el mes de abril no se devengan ajustes entra las diputaciones ni con el Estado, por lo que la caída del 2,7% de la recaudación acumulada en la gestión propia de la Diputación a fin del mes de febrero coincide con la recaudación total de tributos concertados sujetos a reparto. En términos homogéneos, ese porcentaje sería positivo en un 0,6%.

La imposición directa se ha elevado a 1.226,7 millones de euros con un descenso en la recaudación de 43,9 millones (-3,5%) respecto a febrero del año pasado. En términos positivos se mantiene la buena tónica de la evolución de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, que crecen un 7,3%, a pesar del efecto negativo del cambio de tabla de retención, que fue modificada una vez iniciado el ejercicio pasado.

Se ha producido una caída importante de las retenciones del capital mobiliario, que afecta también al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, motivada por un cambio en el calendario del pago de dividendos en algunas empresas, por lo que se espera que se trate de "un efecto provisional que revertirá en los próximos meses", ha señalado la Hacienda vizcaína.

También se ha producido una reducción significativa en las retenciones sobre premios. Con todo ello, el IRPF en su conjunto crece un 1,3%, mientras que la Cuota Diferencial del Impuesto sobre Sociedades crece un 21,1%, aunque no lo suficiente para paliar el efecto de la bajada de las retenciones de capital mobiliario señalado.

En cuanto al resto de conceptos de la imposición directa, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones baja un 78,4% (-43,0 millones), aunque, según ha precisado la Hacienda vizcaína, "a estas alturas del ejercicio estas cifras no resultan, en absoluto, significativas".

Por otro lado, ha destacado que el nuevo impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras "ha comenzado a dar sus frutos", con una recaudación de 13,0 millones.

Por su parte, la imposición indirecta ha sumado en febrero 1.023,3 millones de euros recaudados, lo que representa un descenso del 1,8%, con caídas en las dos principales figuras tributarias como son el IVA de gestión propia, que ha cerrado el mes de febrero con 737,4 millones de euros recaudados, 20 millones menos que en febrero de 2025 (-2,6%), aunque este mes ha recuperado prácticamente el 50% de la caída producida en el mes anterior, y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos cuya recaudación ha bajado un total de 9,1 millones de euros (-4,6%).

El resto de la imposición indirecta presenta una evolución dispar. Así, mantienen cifras positivas conceptos como el Impuesto de la Electricidad (+2%), el Impuesto de Transacciones Financieras (+66,7%), o el de Actos Jurídicos Documentados que sube un 24%, el de Actividades de Juego (+20,1%), el de Envases de Plástico No Reutilizable (+15,5%) y el de Determinados Servicios Digitales (11,2%). Por el contrario, reducen su aportación los Impuestos sobre Alcoholes (-44,1%), y sobre la Cerveza (-16,0%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (-22,8%).

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 13,6 millones de euros de recaudación, frente a los 12,8 millones obtenidos durante el pasado ejercicio, lo que se traduce en un incremento del 6,3%.