El recinto del concurso de paellas de Aixerrota en Getxo se reducirá este año por directrices medioambientales

Archivo - Concurso Internacional de Paellas en Getxo (archivo) - AYUNTAMIENTO DE GETXO - Archivo

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Paellas de Aixerrota en Getxo (Bizkaia) dispondrá de un recinto más reducido en su próxima edición, ya que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento limita el uso de parte del espacio habitual, al catalogarlo como zona de Mejora Ambiental.

Con el objetivo de preservar y cuidar el medio ambiente, el Ayuntamiento balizará, a partir del día 15 de junio, una parte del espacio situado al margen del recinto en el que Itxas Argia organiza el Concurso Internacional de Paellas, cuyo uso se restringirá a partir de este año.

Desde el ayuntamiento han explicado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana-PGOU de Getxo delimita esa zona como Mejora Ambiental para su preservación y regeneración por su especial interés medioambiental como Hábitat de Interés Comunitario Prioritario de Brezales secos atlánticos costeros (Erika vagans), por lo que será balizada y vigilada por la Policía Local.

Se trata de parte del citado espacio (2,4 hectáreas), ya que la Directiva de Hábitats de la Unión Europea lo define como activo natural y obliga a su protección. Así será preservado por el ayuntamiento, al igual que ha venido haciendo los últimos años con el pinar, "cada vez más respetado por las personas que acuden a las campas de Aixerrota", ha remarcado el consistorio.

"Hemos de compaginar el disfrute de una fiesta tan arraigada en Getxo con el respeto al entorno y al medio ambiente. Es un área especialmente frágil, que debemos cuidar y proteger. En esta tarea tenemos que implicarnos y encontrarnos las instituciones y la ciudadanía, para que podamos seguir disfrutando de esta celebración de una manera más sostenible", ha indicado la alcaldesa, Amaia Aguirre.

Esta circunstancia ha sido comunicada este mismo lunes a los vecinos del entorno, así como a las cuadrillas participantes en la fiesta paralela al recinto oficial, con las que Getxo Kultura, en colaboración con el ayuntamiento, realiza una labor de mediación a fin de aumentar la seguridad, minimizar riesgos y fomentar el respeto al medio ambiente y la limpieza.

Como consecuencia de la restricción de acceso a la citada zona, el área reservada al aparcamiento para personas con movilidad reducida acreditada deberá trasladarse unos metros y estará debidamente señalizada.

Además de balizarse el espacio afectado por la medida, se colocará cartelería informativa, señalizando los puntos habilitados para recogida selectiva de residuos, vías de evacuación, medios de protección contra incendios, ubicación del punto morado para la atención de casos de violencia machista, ambulancia, fuentes, etc.

Las medidas adoptadas años atrás por las distintas áreas del ayuntamiento para minimizar el impacto del certamen y concienciar en torno a la seguridad, el respeto al medio ambiente y la limpieza se mantendrán y se anunciarán oportunamente, según ha indicado el consistorio.