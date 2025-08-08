El recinto festivo del Arenal de Bilbao se cortará al tráfico desde el próximo jueves por la Aste Nagusia

El Ayuntamiento recomienda acceder o desplazarse por Bilbao en transporte público, especialmente metro, tren o el tranvía

BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto festivo del Arenal de Bilbao se cortará al tráfico desde el próximo jueves, día 14, por la celebración de Aste Nagusia, dentro del operativo especial elaborado por el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento.

Como cada año, durante estos días se producirán cambios que afectarán a la movilidad de vehículos y peatones, especialmente en el entorno del recinto festivo del Arenal y en lo lugares en los que se han programado numerosos eventos.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento, la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, recomienda acceder o desplazarse por Bilbao en transporte público, especialmente metro, tren o el tranvía.

"Es importante que especialmente durante estos días se utilice siempre que sea posible el transporte público o moverse a pie por la ciudad, como medida más sostenible y la mejor manera de disfrutar de la múltiple y variada programación que nos ofrece esta Aste Nagusia 2025", aconseja.

Por ello, todas las tardes-noches de Aste Nagusia, el recinto festivo del Arenal se extenderá a otras zonas limítrofes como la Plaza Biribila y la calle Bailén, en su tramo final, mientras que otros espectáculos diarios, como los fuegos artificiales, los conciertos del Parque Europa o el Txikigune, y los diferentes actos festivos programados, como el desfile de la Ballena, la Hiri Krosa o la Bajada de Goitiberas, también provocarán afecciones al tráfico.

Asimismo, algunas líneas de Bilbobus y el autobús turístico, Bilbao City Tour, verán afectados sus recorridos en mayor o menor medida por los cortes de tráfico durante las fiestas, y se reforzarán algunos servicios para atender la fuerte demanda prevista para el viernes grande o fuegos artificiales.

Precisamente, el Funicular de Artxanda ampliará su horario de funcionamiento, como lo ha hecho en los últimos años durante Aste Nagusia, favoreciendo que todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar desde Artxanda el espectáculo pirotécnico.

Debido a los cambios circulatorios establecidos, se modificarán o se verán afectadas algunas de las paradas habituales de taxi, y el servicio de préstamo de bicicletas, Bilbaobizi, quedará suspendido desde el sábado 16 hasta al domingo 24, ambos inclusive.

EL ENTORNO DE LA BASÍLICA Al inicio de Aste Nagusia, con motivo de la celebración de la festividad de la Asunción de la Virgen desde el miércoles, día 13 y hasta el 15 de agosto habrá afecciones del tráfico en el entorno de la Basílica de Begoña.

Se realizarán reservas de estacionamiento en el lateral de la Basílica, por el traslado temporal de la parada de taxis, en la calle Virgen de Begoña, a la altura del número 45, en la confluencia con la calle Maestro Mendiri, y en la calle Elizalde, a la altura de la residencia de los Venerables Sacerdotes.

El día 15, y en función a la afluencia de público se procederá al corte del tráfico el acceso desde Avenida Zumalacárregui a la calle Virgen de Begoña, en la calle Elizalde, a la altura de la basílica (los garajes afectados realizarán el acceso-salida por la travesía Párroco Ugaz), y el acceso a la clínica Virgen Blanca, solo Urgencias, se realizará por Calle Masustegi.

AFECCIONES EN EL ENTORNO DEL ARENAL

Por motivos de seguridad, todo el recinto festivo del Arenal, delimitado por las calles Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal, Ribera y Puente del Arenal, comenzará a registrar afecciones al tráfico durante los próximos días.

Previamente a producirse el corte definitivo del recinto del Arenal, que tendrá lugar el jueves 14 a las 8.00 horas, y para favorecer el montaje y desmontaje de las infraestructuras festivas, se llevarán a cabo diferentes cambios en la circulación de la zona.

De esta forma, desde las 08.00 horas del próximo domingo 10 y hasta las 08.00 del jueves 14, las calles Sendeja y Viuda de Epalza tendrán un único sentido a la circulación, suprimiéndose temporalmente el sentido en dirección Ayuntamiento. Así mismo, la parada de Bilbobus situada en Viuda de Epalza, 1 será trasladada a las plazas de estacionamiento ubicadas entre San Nicolás y la calle Estufa.

Por último, desde el lunes 11, y hasta el martes 26, ambos inclusive, se eliminará la parada-cabecera de Bizkaibus en la calle Bailén, por lo que se ampliará la cabecera de la calle Hurtado de Amézaga hasta García Salazar.

CORTE DEL ESPACIO FESTIVO

Desde las 08.00 horas del jueves 14 y hasta las 15.00 horas del martes 26 de agosto se procederá a cortar totalmente el tráfico en las calles del recinto festivo (Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal y Ribera) dejando circular en el mismo sólo a los vehículos que porten la correspondiente autorización municipal y a aquellos que deban entrar al aparcamiento del Arenal, a criterio siempre de Policía Municipal.

La entrada al espacio festivo del Arenal para los vehículos autorizados se realizará por la calle Sendeja (desde Plaza Ernesto Erkoreka), y la salida por la calle Ribera, mientras que el estacionamiento de vehículos quedará prohibido, excepto en horario de carga y descarga (de 8.00 a 11.00 horas).

Todas las tardes de Aste Nagusia, este recinto acotado se extenderá a otras zonas limítrofes: Plaza Biribila, del 16 al 23 desde las 19.00 hasta la 4.00 horas apróximadamente del día siguiente. Afectará este corte a Gran Vía entre Plaza Biribila y Alameda Urquijo, y Hurtado de Amézaga, entre la calle Bertendona y la plaza Biribila (excepto transporte público que se desviará por Ayala). También resultará afectada Padre Lojendio (excepto para los garajes).

Además, se invertirá el sentido de la circulación de las calles Canciller Ayala (transporte público) y Padre Lojendio, entre las 19.00 y las 4.00 horas. El domingo 17, el cambio se adelantará a las 10.00 con corte total de 12.00 a 19.00 por ubicación de camiones y carrozas para el desfile de la Ballena.

Se cortará al tráfico el tramo final de la calle Bailén (La Naja-Navarra) entre los días 16 y 24 de agosto, entre las 19.00 horas y hasta las 08.00 horas, coincidiendo con el corte de la Plaza Biribila, desviándose el tráfico por Bailén hacia la calle San Francisco.

El sábado, día 16 de agosto, con motivo del txupin el corte se realizará una hora antes (18.00 horas). El viernes 22 el corte se adelantará a las 18.30 horas por la celebración de la Hiri Krosa.

AFECCIONES DIARIAS

Con motivo de los fuegos artificiales, a partir de las 21.30 horas y hasta que la aglomeración de peatones disminuya y el tráfico lo aconseje, se cortarán al tráfico las siguientes calles: Pío X- acceso al túnel de Ugasko, hasta Maurice Ravel.

Excepto para el transporte público se cortarán Alameda Rekalde, desde Plaza Moyua. Incluye el Puente de La Salve, Maurice Ravel, la Avenida Zumalakarregui hasta Zabalbide y el Campo Volantín. En estos puntos se permitirá el paso a las personas residentes en cada zona y a taxis, siempre que las circunstancias lo permitan. Se cortará también el Túnel de Artxanda, en su ramal Txorierri-La Salve.

En el Parque Europa se celebrarán conciertos nocturnos entre el miércoles 20 y el sábado 23, ambos inclusive. El Ayuntamiento recomienda a las personas asistentes el desplazamiento en metro, que dará servicio durante toda la noche, para acceder a la zona de conciertos.

Las paradas de Basarrate y Bolueta, las más próximas al Parque Europa, ofrecen un itinerario más seguro y accesible hasta la zona de conciertos, siguiendo la calle Circo Amateur hasta Gabriel Aresti. Asimismo, se establece una parada de taxi para los días de concierto, en la calle Gabriel Aresti, 2.

En las inmediaciones de la Plaza de Toros, entre el lunes 18 y el sábado 23, ambos inclusive, se establecerán cortes de circulación de las calles Machín y General Concha desde Autonomía entre las 17.30 y 18.00 horas.