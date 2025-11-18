Reclaman casi 280.000 euros a Sidenor y CIE Legazpi por la muerte de un trabajador de cáncer por amianto

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social de la localidad guipuzcoana de Eibar juzgará este miércoles la demanda contra Sidenor y CIE Legazpi, como sucesoras de Patricio Echeverria, a las que reclaman 279.220 euros por la muerte de un trabajador con cáncer pulmonar derivado del amianto inhalado.

En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha informado de que el juicio comenzará a las diez menos cuarto de la mañana. La asociación ha explicado que esta víctima del amianto trabajó desde 1977 en Patricio Echeverria Aceros, continuando en la sucesora GSB Acero S.A, hasta el 2005, la cual fue adquirida por Sidenor Industrial.

Los puestos de trabajo ocupados por el trabajador fueron de Pocero y la Colada continua. En julio de 2008 le diagnosticaron un carcinoma indiferenciado de célula grande (cáncer de pulmón). El trabajador falleció en marzo de 2006 como consecuencia del cáncer pulmonar.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó el pasado enero resolución reconociendo a la viuda mejoras en la pensión de viudedad y prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de Enfermedad Profesional. Además, el 13 de mayo de 2024 Osalan emitió un informe en el que señalaba la exposición al amianto por parte del fallecido, sin que Patricio Echeverría, ni GBS "adoptaran las medidas de protección y seguridad y salud exigibles".