El rector de EHU pide "respeto institucional" y solicita reunirse con el lehendakari

Archivo - El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, atiende a los medios en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha pedido "respeto institucional" y ha solicitado una reunión "urgente" al lehendakari, Imanol Pradales, junto al consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, y al de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, a fin de presentarles en detalle el informe de necesidades que ha elaborado el equipo rectoral de la citada universidad.

En un comunicado, Bengoetxea ha opinado que "es fundamental que el Gobierno Vasco conozca de primera mano las necesidades detalladas y cuantificadas de la universidad".

Además, ha considerado que "sería oportuno que la reunión sea previa a la comparecencia ya prevista ante la comisión parlamentaria de universidades el próximo 19 de noviembre".

El rector de la EHU ha defendido que "el aumento previsto en el proyecto de presupuestos no es suficiente para abordar la necesaria digitalización de la universidad, el mantenimiento de infraestructuras, la atracción y retención de talento y la gestión del creciente volumen de la oferta académica así como de la actividad investigadora".

Tras manifestar que hasta ahora "se ha hecho mucho con muy poco", ha señalado que la EHU "ha llegado a su situación actual, en materia de infraestructuras, digitalización, falta de personal técnico y administrativo y condiciones laborales del profesorado", por la "falta de financiación sostenida en el tiempo".

"A ello da respuesta el diagnóstico riguroso de necesidades que hemos elaborado", ha defendido. Además, ha abogado por "un entendimiento" con el Gobierno Vasco, que pasa por "analizar en detalle las partidas necesarias de cara al presupuesto del 2026, las cuales van en línea con la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la universidad y su proyecto académico, docente e investigador".

Por último, Bengoetxea ha pedido "respeto institucional hacia la universidad pública vasca y hacia su comunidad universitaria representada por su equipo rectoral".