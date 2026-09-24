La Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz programa más de 60 actividades para fomentar la lectura este otoño

Biblioteca municipal - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz ha presentado su nueva programación de animación a la lectura para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con más de 60 actividades en euskera y castellano que se desarrollarán en las bibliotecas de los centros cívicos.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el programa busca "acercar a la ciudadanía los espacios y servicios de la Red, fomentar el placer por la lectura, impulsar especialmente la lectura en euskera e implicar también a las familias en la adquisición de hábitos lectores entre niños y niñas".

La programación pone, además, en valor las bibliotecas de los barrios como espacios de disfrute, aprendizaje y encuentro, así como el trabajo de los agentes culturales locales.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que la programación quiere "seguir acercando las bibliotecas a la ciudadanía y, sobre todo, fomentar el gusto por la lectura desde edades tempranas y a lo largo de toda la vida". "Nuestras bibliotecas son espacios de encuentro, de aprendizaje y de disfrute que forman parte de la vida de nuestros barrios", ha valorado.

Para el público infantil y familiar se han preparado cuentacuentos, magia, talleres de manualidades y propuestas para disfrutar en familia, además de pequeñas piezas de teatro con música en directo o participación del público.

Por su lado, las personas jóvenes y adultas podrán disfrutar de presentaciones de libros, teatro breve, encuentros con artistas locales, recitales, conciertos, talleres y charlas sobre cuestiones de actualidad como la Inteligencia Artificial, la gestión de las emociones, la neurodiversidad o la moda como reflejo de los cambios sociales.

Entre las propuestas dirigidas a jóvenes destaca también un taller gratuito de lettering graffitero para edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, impartido por la grafitera y rapera vitoriana La Omega.

Una de las principales novedades de esta temporada será 'Idazteaz Beste', un nuevo espacio dedicado a la literatura vasca, en euskera y con formato de entrevista informal. Conducido por Mikel Ayerbe Sudupe, profesor de la UPV/EHU y crítico literario, pretende acercarse a la literatura desde una perspectiva amplia y llegar a nuevos públicos.

Los primeros encuentros tendrán lugar el 14 de octubre, a las 19.00 horas, en El Pilar, en torno a las obras de Oihana Arana y Mari Luz Esteban; y el 4 de noviembre, también a las 19.00 horas, en Aldabe, a partir de los trabajos de Gorka Bereziartua e Iban Zaldua.

TRUEQUE DE LIBROS

La programación de otoño recuperará también uno de los encuentros más consolidados de la Red: el XVI Mercado de Trueque de Libros. Coincidiendo con el 'Día de las Bibliotecas', el Iradier Arena volverá a llenarse de libros y literatura los días 24 y 25 de octubre.

La Red de Bibliotecas aportará más de 5.000 ejemplares y cualquier persona, independientemente de su edad, podrá intercambiar hasta cinco libros, cómics o cuentos por otros que todavía no haya leído. La cita incluirá además talleres infantiles y música en directo.

El mercado abrirá el sábado 24 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y el domingo 25 de octubre, de 11.00 a 14.00 horas. Toda la programación de otoño estará disponible en los programas de mano y en la agenda de actividades de las bibliotecas de la web municipal.