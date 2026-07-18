Registradores subrayan su papel para reforzar la seguridad jurídica en la UE, clave para "aumentar su competitividad"

La directora de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores de España, Dulce Calvo González-Vallinas. - COLEGIO DE REGISTRADORES

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores de España, Dulce Calvo González-Vallinas, ha subrayado el relevante papel que juegan los registros como "instituciones fiables y esenciales" para reforzar la seguridad jurídica en la UE, un elemento que considera clave para aumentar la competitividad de Europa.

Dulce Calvo González-Vallinas será una de las personas que participarán en las jornadas que celebrarán el Colegio de Registradores de España y la Academia de Práctica Jurídica Europea en San Sebastián los próximos lunes y martes, 20 y 21 de julio, en el marco de los Cursos de Verano de la EHU.

En concreto, se trata de la VI edición del curso 'Los grandes retos actuales de la Unión Europea', que pretende ser un foro de reflexión y análisis que reunirá a destacados representantes de las instituciones europeas, responsables públicos, juristas y expertos para abordar los principales desafíos que marcarán el futuro del proyecto europeo.

La cita se centrará en abordar los grandes retos de la UE en ámbitos como la economía, la soberanía digital y también la acción exterior.

Los expertos reflexionarán sobre cuestiones concretas como 'La adhesión de España a la Unión Europea'; la 'Autonomía digital'; 'Las regiones y parlamentos nacionales en la UE'; 'Economía y democracia' y 'Política Exterior'.

En una entrevista concedida a Europa Press, Dulce Calvo ha destacado que este curso se celebra en un momento en el que la UE se "enfrenta simultáneamente a varios frentes", entre ellos, la necesidad de reforzar su competitividad económica para "no quedar rezagada", sobre todo en el ámbito tecnológico, y de "mantener un peso propio en un mundo multipolar".

En este escenario, ha subrayado que el debate europeo no les resulta "ajeno" al Colegio de Registradores porque su trabajo también tiene una dimensión europea, desde el derecho de sociedades hasta la protección de datos o la lucha contra el blanqueo.

Según ha explicado, hay normativa que viene de Europa que les afecta en su trabajo porque "cada vez son más frecuentes las inversiones transfronterizas, las sociedades que operan en varios estados miembros, y la circulación de ciudadanos".

Todo ello, ha apuntado, exige contar con unos registros "modernos, interoperables, fiables", que doten al mercado de "datos de calidad" y que puedan servir para "instrumentos futuros" como puede ser la Cartera europea de Empresas 'European Business Wallet".

SEGURIDAD JURÍDICA

Así, cree que, en el actual contexto geopolítico, Europa necesita "confianza" para seguir siendo competitiva y en ello resulta clave la seguridad jurídica.

Dulce Calvo ve en la mejora de la competitividad de Europa uno de los principales retos y desafíos a los que se enfrenta y se debe hacer "manteniendo el Estado de Derecho y los valores que han definido siempre a los europeos".

Por ello, considera que en este entorno internacional "tan convulso y exigente", Europa debe poner en valor sus "ventajas" como ofrecer un espacio "donde las reglas son previsibles, hay instituciones sólidas que funcionan y los derechos están protegidos", ya que la seguridad jurídica es una "condición necesaria para atraer inversión, innovación y talento".

"Los inversores buscan estabilidad y una empresa decide invertir donde sabe que los derechos de propiedad van a estar protegidos, que los registros son fiables y que las reglas no se cambian de forma arbitraria. La seguridad jurídica reduce el riesgo y eso implica directamente facilitar la inversión, financiación y el crecimiento económico. Y para nosotros eso se traduce en el control de legalidad que realiza el registrador, que es una autoridad independiente e imparcial", ha agregado.

Dulce Calvo ha subrayado la experiencia que tienen los registradores en lo relativo al control preventivo de la legalidad. "El control de legalidad que realizan los registradores de la propiedad mercantil y de bienes muebles evita litigios y, por lo tanto, reduce costes, aumenta la eficiencia y genera confianza en el tráfico jurídico y económico y ello, sin duda, redunda en esa mayor competitividad", ha asegurado.

Calvo cree que la propia UE confía en la función de los registros mercantiles de los distintos Estados miembros como "institución esencial para favorecer la competitividad de las empresas europeas, porque "sin seguridad jurídica no hay competitividad".

"INSTITUCIONES FIABLES"

Unido al reto de fortalecer la democracia europea, ha insistido en que, para ese objetivo, se necesitan "instituciones fiables, que se respete la ley, la transparencia, la publicidad jurídica" y, en este sentido, ha asegurado que los registros son instituciones que aportan "transparencia, certeza y confianza" y son "instrumentos al servicio de esa seguridad jurídica y del interés general".

Por otra parte, ha incidido en que Europa está tratando de simplificar procedimientos, lo que "puede ser bueno", siempre que "no suponga retroceder en garantías" porque hay que "ser ágiles pero siempre seguros".

Dulce Calvo, que ve precisa, además de una simplificación de la normativa, esperar a ver resultados ante de realizar revisiones, considera que la UE ha entendido que no se puede retroceder en garantías y así se constata en algunos normas como la Directiva (UE) 2025/25 -la norma europea que impulsa la digitalización del Derecho de sociedades-, que "extiende el control de legalidad en todos los Estados miembros, en aquellos registros donde no se hacía de forma tan robusta como en España".

Ello, en su opinión, puede facilitar la movilidad transfronteriza de las sociedades, porque todos los datos que van a proporcionar los registros mercantiles de la UE "van a estar dotados de ese filtro jurídico previo" y se logra que sean "fiables".

AUTONOMÍA DIGITAL

Por otra parte, ha señalado que este curso también abordará la autonomía digital y, ante este desafío, también ha destacado la aportación que pueden hacer los registradores que llevan años desarrollando "servicios digitales seguros".

"Nuestros registros están totalmente digitalizados (...) Y es un sistema registral que es referente tanto en Europa como a nivel mundial por nuestro nivel de digitalización", ha señalado.

En el ámbito de acción exterior, que también se abordará en San Sebastián, ha señalado que una UE con "una capacidad real de acción exterior y de hacer cumplir sus sanciones" podría "reforzar la credibilidad de sus estándares regulatorios".

Según ha indicado, los registros son una "pieza clave" en la ejecución efectiva de las sanciones internacionales porque "permiten identificar activos vinculados a personas o entidades que están en las listas de sancionados o bloquearlos.

En el curso también se incidirá en el desafío de la transición energética, que va a exigir "mucha inversión". "Y esa inversión requiere seguridad sobre la propiedad, las garantías hipotecarias y de todo tipo, sobre el suelo y los activos. Y ahí es donde también los registros podemos aportar certeza", ha añadido.

CURSO

La sesión inaugural de este curso contará, entre otros, con la vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. El programa comenzará con una sesión dedicada al balance de los 40 años de España en la UE.

A continuación, el curso analizará la autonomía digital de la Unión Europea y el papel de las grandes plataformas tecnológicas. La primera jornada concluirá con una sesión sobre el papel de las regiones y los parlamentos nacionales en la UE.

La segunda jornada se abrirá con un debate sobre los retos económicos para la UE y el fortalecimiento de la democracia europea. Posteriormente, se abordará la política exterior y de sanciones de la UE en un contexto internacional multipolar.