Registrados 14,4 litros/m2 de precipitaciones en una hora en Sopuerta (Bizkaia) y 12,5 litros/m2 en Balmaseda

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BILBAO 3 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Jarralta, en Sopuerta (Bizkaia) registró este pasado sábado 14,4 litros/m2 de precipitaciones en una hora, mientras en la de Balmaseda se anotaron 12,5 litros/m2 durante el aviso amarillo por precipitaciones intensas que estuvo activado desde las 14.00 hasta las 21.00 horas.

Para este domingo se volverá a activar el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde las 14.00 hasta las 21.00 horas, cuando se pueden superar los 15 l/m2 en una hora.

Se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, con posibilidad de granizo (1-2 cm) y rachas fuertes de viento (50-60 km/h).