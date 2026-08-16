Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera desde este lunes por las obras entre Beasain y Tolosa

Archivo - Unidad Civia en la estación de Abando en Bilbao. - RENFE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la red ferroviaria de Gipuzkoa obligarán a interrumpir la circulación ferroviaria entre Beasain y Tolosa desde este lunes, día 17, y hasta el miércoles, 19 de agosto, y del sábado 29 al lunes 31 de este mismo mes. Esta interrupción afectará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, por lo que Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.

Así, durante estos periodos, los trenes de Cercanías de Donostia/San Sebastián circularán únicamente entre Hernani y Tolosa, y entre Beasain y Brinkola. El resto del recorrido se realizará por carretera, con autobuses entre Irun y Hernani y entre Tolosa y Beasain.

Los trenes de Media Distancia mantendrán el transporte por carretera del 20 al 28 de agosto entre Andoain e Irun y del 17 al 19 de agosto y del 29 de agosto al 2 de septiembre entre Araia e Irun, conforme al plan alternativo diseñado a partir de julio.

Renfe ha apuntado que, también de acuerdo al plan alternativo en curso, los trenes que conectan Gipuzkoa con Madrid realizarán por carretera el tramo entre Irun y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos.

Por su parte, los servicios entre Donostia/San Sebastián y Barcelona efectuarán el trasbordo por carretera entre la capital guipuzcoana y Pamplona.

Algunos trenes podrán registrar ligeros ajustes horarios para adaptarse a los transbordos por carretera. Los horarios estarán disponibles en renfe.com y a través de los canales habituales de información al viajero.