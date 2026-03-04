Renfe obtiene la Certificación de Gestión Ambiental para sus trenes de Cercanías de Bilbao y San Sebastián

Archivo - Estación de Renfe Cercanías de Abando - RENFE - Archivo

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha obtenido la Certificación de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015 para los Servicios de Cercanías de Bilbao y San Sebastián, que garantiza que la gestión ambiental del servicio proporcionado es controlada por la organización y está enfocada a reducir al máximo los impactos sobre el medio ambiente, según ha informado en un comunicado.

Además, Renfe ha renovado para todas las líneas de Cercanías del País Vasco la Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, que avala la excelencia en la gestión y prestación del servicio ferroviario.

Este reconocimiento se suma a la certificación "Carbono Neutro" que Renfe ya obtuvo en 2023 para todos sus trenes eléctricos, lo que garantiza que no generan ningún tipo de emisión gracias a que el origen de esta energía es 100% renovable.

Esto permite que los servicios de Cercanías de Bilbao y San Sebastián sean completamente neutros en emisiones de carbono, "consolidando su posición líder en movilidad sostenible", según ha destacado Renfe.

Con todo ello, Renfe ha afirmado que refuerza su apuesta por la calidad y la sostenibilidad ambiental como "parte esencial de la gestión empresarial de su negocio, impulsando la mejora continua de los procesos y la orientación a la excelencia del servicio prestado al cliente".

Además, ha añadido que profundiza en la incorporación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia empresarial, puesto que las normas ISO están desarrolladas para ser "una guía que permite abordar las dimensiones tanto económica, ambiental y social de los ODS".