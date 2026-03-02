Renfe ofrecerá transporte en autobús los próximos dos fines de semana entre Andoain e Irun por obras del TAV

Archivo - Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de ETS y Adif relacionados con las obras de alta velocidad y la implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun obligan a la interrupción del servicio ferroviario los próximos días 7 y 8 de marzo, y 14 y 15 de marzo entre las estaciones guipuzcoanas de Andoain e Irun. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia.

Según ha explicado en un comunicado, se programarán autobuses entre Andoain e Irun, en ambos sentidos realizando paradas en Andoain, Urnieta, Hernani, San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

La estación de Loiola permanecerá cerrada un plazo máximo de seis semanas a partir del 7 de marzo. El servicio a los trenes de Cercanías se seguirá ofreciendo desde Martutene, que cuenta con conexión mediante transporte urbano del Ayuntamiento donostiarra.

En cuanto a los trenes de Media Distancia, los días 7-8 de marzo y 14-15 de marzo se programarán autobuses entre Irun y Andoain, en ambos sentidos con paradas en Irun, Lezo Errenteria, Pasaia, San Sebastián y Andoain.

Respecto a Larga Distancia, la relación Madrid - Irun realizará transbordo entre Tolosa e Irun. El último tren de Madrid a San Sebastián de los días 6 y 13 de marzo transbordarán por carretera entre la capital guipuzcoana e Irun. El primer servicio de los lunes 9 de marzo y 16 de marzo realizarán por carretera el tramo entre San Sebastián y Tolosa.

La relación Barcelona - San Sebastián realizará transbordo por carretera entre Pamplona y la capital guipuzcoana los dos fines de semana, así como el último servicio de los viernes 6 y 13 de marzo. También realizarán el mismo transbordo el primer tren de los días 9 y 16 de marzo.

Para el Plan Alternativo de Transporte se programarán más de 300 circulaciones de autobuses cada fin de semana para garantizar la movilidad de los viajeros durante la interrupción del servicio ferroviario de los días 7 y 8 de marzo, así como los días 14 y 15 de marzo.

Algunos trenes podrán realizar ligeros ajustes en sus horarios para adaptarse a los transbordos por carretera. Los horarios se podrán consultar en renfe.com.