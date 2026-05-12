Renfe programa autobuses entre Santurtzi y Desertu Barakaldo por las obras de mantenimiento en el puente de La Iberia

Archivo - Tornos en la estación de Renfe de Santurtzi, en Bizkaia. - RENFE - Archivo

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mantenimiento que Adif ejecuta en el puente de La Iberia, en Sestao (Bizkaia), interrumpirán el tráfico ferroviario entre Barakaldo y Santurtzi entre los días 15 y 18 de mayo. Los trabajos afectarán de manera parcial a los servicios de la línea C-1 de Cercanías Bilbao-Santurtzi, por lo que, para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para los días afectados.

Según ha informado la compañía en un comunicado, se pondrán en marcha cinco autobuses que funcionarán en modo lanzadera entre las estaciones afectadas durante los trabajos.

El tráfico ferroviario se verá afectado desde las 22.30 horas de este viernes, 15 de mayo, hasta el lunes 18 de mayo a las 5.00 horas. Los autobuses realizarán paradas en todas las estaciones intermedias entre Desertu Barakaldo y Santurtzi.

Los horarios se podrán consultar en expositores de las estaciones de la línea afectada, en el canal de WhatsApp y en renfe.com, según ha indicado Renfe.