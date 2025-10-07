Renfe recupera desde este miércoles la frecuencia habitual entre Bilbao y Santurtzi en días laborables hasta la una

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea de Cercanías C1 de Renfe, que une Santurtzi y Bilbao, recuperará desde este miércoles, 8 de octubre, la circulación ferroviaria completa también en días laborables hasta las 13.00 horas, mientras que el resto de la jornada continuará por el momento con la reducción de frecuencias establecida debido a la avería del pasado día 23, según han confirmado desde la compañía a Europa Press.

El servicio de la línea C1 ha estado afectado desde el pasado 23 de septiembre como consecuencia de un incendio en la catenaria ocurrido en la estación de Peñota. Tras recuperarse este pasado fin de semana las frecuencias habituales en sábados y domingos, este miércoles se volverán a retomar también por las mañanas en días laborables.

En concreto, los trenes de la esta línea circularán en su frecuencia de paso habitual de lunes a viernes desde el inicio del servicio, a las 5.02 horas, hasta las 13.00 horas.

Durante el resto de jornada en días laborables, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la reducción de frecuencias establecida debido a los límites de capacidad en la red originados por la avería, del 50%.