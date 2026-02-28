La renovación de la red de comunicaciones obliga a cerrar varios puntos de la AP-8 y GI-20 a partir de este domingo

SAN SEBASTIÁN 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La renovación de la red de comunicaciones obligará a cerrar varios puntos de la AP-8 y la GI-20 a partir de este domingo, según ha informado la agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi.

Los cierres comenzarán el domingo a las diez de la noche y se desarrollarán en diversos puntos de la red viaria durante esa noche y las sucesivas hasta la noche del jueves, para proceder a la realización de diferentes canalizaciones y cimentaciones que permitan continuar con el proyecto de renovación de la red de comunicaciones de la AP-8.

Desde Bidegi han indicado que las noches del domingo al lunes 2, del lunes al martes y del martes al miércoles se cortará totalmente, entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, el ramal de la salida 19 (enlace del Urumea) en San Sebastián, en sentido Behobia.

Las personas usuarias que circulen por la AP-8 y deseen dirigirse a San Sebastián o enlazar con la Autovía del Urumea (A-15) deberán utilizar la GI-20 para acceder a la capital guipuzcoana, y la GI-20, la GI-11 y posteriormente la N-I hasta Andoain, para desde ese punto acceder a la Autovía del Urumea.

Además, el acceso a la AP-8 desde la rotonda de Basozabal se cerrará las noches del domingo al lunes, del lunes al martes y del martes al miércoles, entre las 22.00 y las 06.00 horas en ambos sentidos.

Las personas usuarias que quieran acceder a la AP-8 en ese punto en ambos sentidos deberán utilizar la rotonda de Martutene para posteriormente transitar por la GI-40 hasta Garbera e incorporarse a la GI-20 en sentido Behobia, y por la GI-40 a través del vial de Hospitales para acceder a la GI-20 sentido Bilbao.

Por otro lado, el acceso a la AP-8 sentido Bilbao desde la estación de cobro de Oiartzun se cerrará la noche del miércoles al jueves , entre las 22.00 y las 06.00 horas, sentido Bilbao, desde la estación de cobro de Oiartzun. Las personas usuarias que quieran dirigirse a la AP-8 sentido Bilbao deberán hacerlo atravesando la GI-20.

Por otro lado, el acceso a la GI-20 se cerrará sentido Bilbao desde la estación de cobro de Oiartzun la noche del jueves al viernes, entre las 22.00 y las 06.00 horas.

Las personas usuarias que deseen ir a Pasaia y Errenteria deberán utilizar la GI- 636, mientras que las que deseen dirigirse a San Sebastián, además de la GI-636 y enlazar con la GI-20 en Pasaia, podrán utilizar la AP-8 hasta el enlace del Urumea (Salida 19).