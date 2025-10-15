La renuncia de Goia como alcalde de San Sebastián se hará efectiva en el Pleno extraordinario de este jueves

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La renuncia del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se hará efectiva en el Pleno que se celebrará este jueves tras la sesión plenaria de Política General en el Consistorio donostiarra. El Pleno extraordinario de Política General en el que Goia avanzó realizará balance de estos años al frente de la Alcaldía y enumerará los retos que afronta la ciudad en el futuro próximo comenzará a las diez de la mañana.

Una vez finalizado esta sesión plenaria, previsiblemente a partir de las seis de la tarde, según han informado fuentes municipales, comenzará el segundo Pleno en el que se procederá a la renuncia al cargo de concejal de Jorge Mota (PP), por motivos personales, y la renuncia al cargo de alcalde y concejal de Eneko Goia, que considera finalizado un ciclo tras diez años al frente del Consistorio donostiarra.

En el Pleno de Política General tras el discurso de Goia, los turnos de los portavoces municipales y las respuestas de todos habrá un receso de tres horas a las 14.00 horas.

Se prevé que la sesión de tarde con la intervención de los grupos municipales arranque de nuevo a las cinco de la tarde y hacia las seis el segundo Pleno en el que tomarán la palabra para su renuncia Mota y Goia.

Tras la renuncia de Goia, la primera teniente de alcalde, Nekane Arzallus, asumirá las funciones de alcaldesa accidental hasta el nombramiento de Jon Insausti como nuevo primer edil para lo cual se tiene que convocar un Pleno que podría celebrarse el día 29, según avanzó Goia el pasado lunes.