Repunte de las temperaturas este domingo en Euskadi, nublado pero seco en general

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo temperaturas al alza, gracias a los vientos de componente sur, y ya se podrán alcanzar valores de 15-16 °C cerca de la costa, mientras en el interior rondarán los 10-12 ºC.

También repuntarán las mínimas y las heladas serán más suaves y menos numerosas. Podrá llover de forma débil de madrugada y por la noche, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante, pero con tiempo seco en general.