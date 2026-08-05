Requisan en el Aeropuerto de Bilbao a una mujer 20 viales de producto reductor de grasa que carecía de controles

Requisados productos estéticos sin controles preventivos a una mujer en el Aeropuerto de Bilbao - GUARDIA CIVIL

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 viales de un producto liporeductor de uso estético, dirigido a reducir la grasa corporal, que carecía de controles perceptivos, han sido requisados en el Aeropuerto de Bilbao a una mujer que procedía de Colombia.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación ha sido desarrollada por efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto, bajo la dependencia funcional de Aduanas.

Los agentes han detectado que este producto estético, que pretendía ser introducido a través del Aeropuerto de Bilbao en el equipaje facturado de una pasajera procedente de Colombia, carecía de los controles preceptivos para su importación. Contra la mujer, que ha quedado bajo custodia de la autoridad aduanera, se ha dirigido acusación por presunto contrabando.