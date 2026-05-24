Rescatada una montañera en el monte Udalatx en Arrasate, tras sufrir una caída

Archivo - Helicóptero de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

SAN SEBASTIÁN 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una montañera de 33 años de edad ha sido rescatada este domingo en el monte Udalatx, en el municipio guipuzcoano de Arrasate, tras sufrir una caída y resultar lesionada, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Pasadas las once de la mañana, el servicio Sos Deiak 112 ha sido alertado de que una mujer había sufrido una caída en la zona de la cima del monte Udalatx y presentaba lesiones en un pie que le impedían continuar la ruta por sus medios.

El técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha movilizado al lugar un helicóptero de la Ertzaintza con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.), entre otros recursos de emergencias. La aeronave ha proceido al rescate de la víctima, de 33 años, que ha sido evacuada al hospital de Galdakao.