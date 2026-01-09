Rescatado el cuerpo sin vida de un varón de avanzada edad que había caído al río en San Sebastián

Archivo - Puente del Kursaal en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Equipos de emergencia de la Ertzaintza y Bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad que había caído al río Urumea pasadas las once de la mañana de este viernes en la zona del puente del Kursaal de San Sebastián.

Según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento donostiarra, sobre las 11.10 horas se ha recibido el aviso de que una persona "de avanzada edad" había caído al río en la zona del puente del Kursaal, entre la desembocadura del Urumea y el mar, a la altura de un concesionario en la esquina del paseo de la Zurriola con la calle Ramón María Lili.

En la zona han estado trabajando recursos de la Ertzaintza, bomberos y ambulancias, que "no veían forma de rescatarlo" debido al fuerte viento y oleaje.

Sobre las 12.30 horas han conseguido rescatar el cuerpo sin vida, que permanece en el Paseo de Salamanca a la espera de que el juez ordene el levantamiento del cadáver y sea trasladado al Instituto Anatómico Forense de San Sebastián.