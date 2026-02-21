Rescatados dos montañeros en Udalaiz y Lizarrusti (Gipuzkoa) tras sufrir sendos percances

SAN SEBASTIÁN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencia de Euskadi han rescatado la tarde de este sábado a dos hombres tras sufrir sendos percances en el monte Udalaitz y en la vía ferrata del parque de Lizarrusti, en Gipuzkoa. Ambas personas han sido evacuadas a centros hospitalarios con traumatismos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primer accidente ha tenido lugar pasadas las dos de esta tarde en el monte Udalaitz, en el término municipal de Arrasate, donde un montañero ha sufrido una caída.

Recursos de la Unidad de Vigilancia y Rescate y el Helicóptero de la Ertzaintza, con la colaboración de Bomberos, han acudido a auxiliar a la víctima que, tras ser rescatada, ha sido evacuada en helicóptero hasta un aparcamiento cercano donde le esperaba una ambulancia para trasladarlo hasta el hospital del Alto Deba.

El segundo rescate se ha llevado a cabo poco antes de las cuatro de la tarde, en la vía ferrata del monte Lizarrusti en el municipio de Ataun, cuando el afectado ha quedado inmovilizado por una luxación de hombro mientras subía.

El fuerte dolor ocasionado le ha impedido continuar realizando el ejercicio y ha tenido que ser rescatado por los componentes del grupo de montaña de la Ertzaintza y los bomberos. Seguidamente lo han trasladado también a un aparcamiento cercano donde esperaba la ambulancia, que lo ha trasladado a un centro sanitario.